گسترش فولاد – پرسپولیس؛ نبرد با اسلحه های پنهان برانکو

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم و ماقبل پایانی رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور (جام خلیج فارس) از ساعت ۱۸ امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت با انجام هشت دیدار همزمان سپری می شود که در یکی از بازی های مهم تیم گسترش فولاد تبریز در خانه از تیم پرسپولیس تهران پذیرایی می کند.

این دیدار یکی از بازی های حساس هفته است که در یک سوی آن گسترش فولاد ۲۸ امتیازی و رده یازدهمی قرار دارد که سخت به دنبال کسب سه امتیاز برای بقای خود در لیگ برتر است و در آن سو، پرسپولیس ۳۳ امتیازی ایستاده است که آمده تا جایگاه نهمی خود را ارتقا داده و فصل را با رتبه ای آبرومندانه تر به پایان ببرد.

تیم گسترش فولاد در شرایطی خود را برای دیدار با پرسپولیس آماده کرده که در طول هفته گذشته با حضور همه بازیکنان خود تمرینات منظم و شادابی را برگزار کرده و فراز کمالوند برای دیدار امروز می تواند از همه داشته هایش استفاده کند. این در حالی است که پرسپولیسی ها پس از مصاف سخت چهارشنبه خود برابر بنیادکار ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا، با یک لشگر غایب در این بازی حاضر می شوند و برانکو ایوانکوویچ بیش از نیمی از بازیکنان تریکب اصلی خود را در اختیار ندارد.

ضرر گسترش از غیبت مهره های اصلی پرسپولیس!

غیبت چند بازیکن اصلی و کلیدی پرسپولیس اگرچه در نگاه اول می تواند به ضرر این تیم تهرانی باشد اما با نگاهی فنی تر می توان به این نکته ظریف دست یافت که بیش از پرسپولیس، این تیم گسترش فولاد است که از نبود بازیکنان اصلی حریف ضرر می کند.

نکته کلیدی این موضوع جایی است که کادرفنی گسترش فولاد با اضافه شدن جلال چراغپور و آنالیزهای فنی او، تیم اصلی پرسپولیس را زیر ذره بین قرار داده و در طول هفته روی نفرات اصلی حریف خود تمرین کرده و به عنوان مثال کمالوند و دستیاران وی به خوبی می دانند که نوع بازی محمد نوری هافبک نفوذی پرسپولیس به چه شکلی است و حتی می دانند که این هافبک خلاق در چه موقعیت هایی می تواند برای هر تیمی خطرناک باشد.

حالا در بازی امروز گسترشی ها به درستی نمی دانند که نفر جایگزین نوری در این پست دقیقا چه بازیکنی از پرسپولیس خواهد بود چراکه نوری خیلی وقت است که بازی های تیمش را از خارج از مستطیل سبز نگاه نکرده و مهره ای ثابت برای سرخپوشان تهران در این چند هفته بوده است.

هرچند در این مثال فقط اسم محمد نوری ذکر شد اما پرسپولیس برای بازی امروز غیر از کاپیتان آماده این روزهای خود، نفراتی مثل بنگر و نورمحمدی را در قلب خط دفاعی و همچنین امید عالیشاه را در سمت چپ خط حمله و مهدی طارمی را در نوک پیکان خط حمله خود ندارد که با این حساب باید گفت آنالیزهای کادرفنی تیم گسترش فولاد برای دیدار با پرسپولیس چندان به کارش نخواهد آمد.

اسلحه های پنهان برانکو!

نکته قابل توجه دیگر، نفرات جایگزین بازیکنان غایب پرسپولیس است که هر کدام می توانند حکم یک اسلحه پنهان را برای برانکو ایفا کنند. نفراتی که شاید در طول فصل خیلی کم برای سرخپوشان به میدان رفته اند و مشخصه های فنی شاخص و آشکاری ندارند که بتوان حرکات آنها را پیش بینی کرد و برایشان برنامه ریخت.

با این حال کمالوند هم یک مربی زیرک و باهوش است و کم و بیش به چنین مسایلی آگاهی دارد و اگر تمرکز کافی برای این بازی داشته باشد، می تواند جلوی تیم ناشناخته پرسپولیس ایستادگی کرده و به طرقی برای خنثی کردن بازیکنان جوان حریف برنامه ریزی کند.

انگیزه نفرات جوان پرسپولیس و اینکه آنها می خواهند قابیلت های خود را به رخ برانکو بکشند، یکی دیگر از نکاتی است که می تواند به سود میهمان امروز تبریزی ها باشد.

انگیزه فولادی گسترش

اما با همه این اوصاف تیم گسترش فولاد برای بازی امروز از انگیزه های فراوانی برخوردار است. گسترشی ها که دوست ندارند کارشان به هفته آخر و به اما و اگرها کشیده شود، می خواهند در این بازی آخر خانگی خود سه امتیاز را بگیرند و ماندنشان در لیگ برتر را قطعی کنند.

همین امر موجب شده تا تیم کمالوند با تمام توان در بازی امروز حاضر شود و به چیزی جز پیروزی فکر نکند. گسترش فولاد هفته آخر در زمین تیم راه آهن، یکی از کاندیداهای سقوط به دسته پائین تر بازی دارد و برای اینکه استرس سقوط به اردوی آبی های تبریز نیاید، تنها راه چاره، پیروزی بر پرسپولیس در بازی امروز است.

ضعفی آشکار برای استفاده گسترش فولاد

نکته فنی بارزی که می توان به آن اشاره کرد، فرصت مناسب گسترش فولادی ها در استفاده از ضربات ایستگاهی، کرنر ها و حتی پرتاب های اوت است. شاگردان کمالوند در شرایطی این فرصت را به عنوان یکی از راه های قابل اطمینان به گلزنی پیش روی خود می بینند که تیم پرسپولیس دو مدافع بلندقامت و سرزن خود را در این دیدار در اختیار ندارد و بدون شک غیبت بنگر و نورمحمدی می تواند نقطه ضعف آشکار سرخپوشان در این مسابقه حساس باشد.

علاوه بر این پرسپولیس اسلحه پنهان و یا به قولی بازیکن نیمکت نشین بلندقامتی ندارد که بتواند مکمل اومانیا در پوشش و زدن توپ های هوایی باشد و این دو بازیکن علاوه بر دفع توپ های بلند در دفاع، در مواقعی که تیمشان صاحب کرنر یا ضربه ایستگاهی شده می توانند روی دروازه حریف خطرناک و در قامت یک گلزن ظاهر شوند.

گسترشی ها حالا این شانس را دارند که در غیاب بنگر و نورمحمدی، از توپ های بلند استفاده بهتری برده و نه تنها در ضربات ایستگاهی و کرنرها، حتی در جریان بازی نیز بتوانند با نفوذ و ارسال از کناره ها به دروازه پرسپولیس برسند.

ششمین مصاف آبی های تبریز و سرخ های تهران

دو تیم گسترش فولاد و پرسپولیس تاکنون پنج بار با یکدیگر دیدار کرده اند که حاصل آن سه پیروزی برای پرسپولیس، یک تساوی و یک برد برای گسترش فولاد است. پرسپولیسی ها برای اولین بار گسترش فولاد را در سالی که هدایت آن تیم به عهده فرهاد کاظمی بود و بازیکنانی نظیر رسول خطیبی، عباس آقایی و علی انصاریان در جمع آبی های تبریز بودند، موفق شدند در بازی رفت فینال جام حذفی یک بر صفر پیروز شوند و در بازی برگشت نیز در تهران صاحب برتری سه بر یک شدند تا پرسپولیس با علی دایی فاتح جام حذفی شود.

پس از آن دو تیم در بازی رفت فصل گذشته لیگ برتر برای اولین بار در لیگ به دیدار هم رفتند که پرسپولیس با تک گل محمدرضا خلعتبری صاحب پیروزی شد و در بازی برگشت هم با گل مهراد بایرامی، گسترش فولاد برای اولین بار موفق به برتری برابر حریف تهرانی خود شد.

در بازی رفت دو تیم در فصل جاری نیز تیم پرسپولیس نتوانست در خانه از پس گسترش فولاد بربیاید و تساوی دو بر دو در تابلوی ورزشگاه آزادی نقش بست. حالا باید تا شامگاه امروز منتظر ماند و نتیجه ششمین دیدار آبی های تبریز با سرخپوشان تهران را دید.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس تهران از چارچوب بازی های هفته بیست و نهم و ماقبل پایانی لیگ چهاردهم از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه بنیان دیزل (اختصاصی گسترش فولاد) برگزار می شود.

همزمان با این بازی هفت دیدار دیگر نیز به انجام می رسد که نتیجه بازی تیم های پیکان با راه آهن، ذوب آهن با ملوان و همچنین سایپا با استقلال خوزستان برای گسترش فولاد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

امروز همچنین تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار استقلال می رود، فولاد خوزستان در اهواز با پدیده مشهد مصاف دارد، نفت مسجد سلیمان در خانه از تیم سپاهان پذیرایی می کند و تیم های نفت تهران و صبای قم نیز به مصاف هم می روند.

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گزارش از: محمود نصیرپور