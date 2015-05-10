مرکز اسناد و پژوهش آب در قزوین راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در جلسه اتاق فکر آب استان که صبح یکشنبه در شرکت آب منطقه ای قزوین تشکیل شد اظهارداشت: در جلسات اتاق فکر آب لازم است گزارشی از وقایع اتفاقیه و فعالیتهای انجام شده، آخرین اخبار مرتبط با وضعیت موجود، پیشرفت فیزیکی طرح های در دست اجرا، ارائه شود تا اعضاء در جریان شرایط کنونی قرار گیرند.

استاندار قزوین بیان کرد: ایجاد موزه آب در محلی مناسب مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا بتوانیم در آینده مرکزی داشته باشیم که همه اسناد و مدارک مربوط به گذشته و حال آب، ابزارآلات، اشیاء و فیلم مرتبط را جمع آوری کرده و در اختیار عموم و محققان قرار دهیم.

وی پیگیری مصوبات جلسات اتاق فکر آب را مهم دانست و گفت: ارائه گزارشی از چاههای غیرمجاز و بررسی طرح هوشمند کردن چاههای آب کشاورزی ضروری است زیرا این کار بسیار سخت و دشوار است و هماهنگ کردن کشاورزان برای استقبال از کنتورهای هوشمند نیازمند برنامه ریزی و کار شبانه روزی است.

روزبه یادآورشد: نباید به مسائل سطحی و ساده نگاه کنیم زیرا کار فنی و پیچیده است که نیازمند طرح و برنامه و ایده و تدبیر است تا با کمک همه مسئولان بتوان به اهداف پیش بینی شده دست یافت.

در ادامه علی رجب پور رئیس پارک علم و فنآوری خمینی قزوین گفت: با استفاده از فناوری نانو برای حذف آرسنیک و فلزات سنگین از آب شرب استان اقدام خواهیم کرد که در این خصوص طرحی را آماده اجرا کرده ایم.

وی افزود: این طرح در استان های دیگر هم با موفقیت اجرا شده که با وضعیت آب شرب قزوین اجرای آن در استان کاری ارزشمند و مهم است که نیازمند همکاری مسئولان هستیم.

در این جلسه رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه آب نیز حضور داشتند.

با توجه به بحران آبی در استان جلسات اتاق فکر آب در یکی از روزهای هر هفته ساعت شش بامداد در قزوین برگزار می شود.