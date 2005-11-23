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۲ آذر ۱۳۸۴، ۲۰:۲۷

با ابراز تمايل براي از سرگيري دوباره گفتگوها ؛

سولانا: ايراني ها اجازه بدهند با آنان گفتگو كنيم

سولانا: ايراني ها اجازه بدهند با آنان گفتگو كنيم

"خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از ايران خواست تا اجازه بدهد تا گفتگوها پيرامون آنچه كه وي از آن به برنامه ها هسته اي بحث انگيز ياد كرد آغاز شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، سولانا در كنفرانسي خبري در وزارت امور خارجه لهستان در ورشو اعلام كرد : " اتحاديه اروپا تمايل بسياري به آغاز مجدد گفتگوها پيرامون موضوع هسته اي با ايران دارد اما براي اينكه اين مساله تحقق يابد ايران  نيز بايد مشاركت كند و قدمي بردارد ".

وي كه در سفري يك روزه در لهستان به سر مي برد گفت:" آنها حداقل بايد سطح تبديل اورانيوم را كه درحال حاضر انجام مي دهند كاهش دهند".

اين مقام اتحاديه اروپايي اظهار داشت : آنچه كه اتحاديه اروپايي تمايل به انجام آن دارد ادامه پيشنهادات ممكن به ايران براي ادامه گفتگو  با روندي عيني و واقعي است و اين براي ما بسيار روشن است  كه ايران حق برخورداري از برنامه هاي مربوط به انرژي صلح آميز هسته اي را دارد اما ما نمي خواهيم كه برنامه هاي ايران مسيري نظامي به خود بگيرد. 

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا افزود :" اين چيزي است كه ما به آن اعتراض خواهيم كرد و نخواهيم پذيرفت و اين نه فقط موضع اروپا بلكه موضع اكثريت جامعه جهاني است".

کد مطلب 257576

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