1000 مورد كودك آزاري در تهران ؛ طي يك سال گذشته

دكتر سيد هادي معتمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، افزود: هم اكنون خط تلفن كودك در تهران و مشهد فعال است و بزودي در چند استان ديگر مانند اصفهان ، فارس ، خوزستان و.. نيز راه اندازي مي شود و براساس آن شهروندان و خانواده ها در صورت مشاهده هر نوع كودك آزاري مي توانند با خط تلفن123 تماس و آن را گزارش كنند.

وي با اشاره به اينكه خط تلفن كودك فقط خدمات مشاوره انجام نمي دهد بلكه مركز مداخله اي است ، خاطر نشان كرد: روزانه بيش از 2 هزار تماس با خط تلفن 123 كودك گرفته مي شود كه بلافاصله مددكاران به خانه و يا محلي كه گزارش شده مراجعه و به بررسي و پيگيري جدي كودك آزاري مي پردازند.

مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي تاكيد كرد: در طول مدتي كه خط تلفن كودك راه اندازي شده مواردي از ضرب و شتم كودك ، قتل و... ديده شده كه به وضعيت اين كودكان رسيدگي شده است.

معتمدي گفت: با توجه به موارد گزارش شده كودك آزاري نياز به راه اندازي خط تلفن 123 كودك در تمام استانها وجود دارد اما بدليل كمبود اعتبارات اين امر امكان پذير نيست.

