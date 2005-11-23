  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۸:۲۵

به دنبال راه اندازي "خط تلفن 123 كودك "

1000 مورد كودك آزاري در تهران ؛ طي يك سال گذشته

1000 مورد كودك آزاري در تهران ؛ طي يك سال گذشته

مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي با اشاره به راه اندازي " خط تلفن 123 كودك " طي يك سال گذشته در تهران ، تصريح كرد: در اين مدت يكهزار مورد كودك آزاري گزارش شده است.

دكتر سيد هادي معتمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، افزود: هم اكنون خط تلفن كودك در تهران و مشهد فعال است و بزودي در چند استان ديگر مانند اصفهان ، فارس ، خوزستان و.. نيز راه اندازي مي شود و براساس آن شهروندان و خانواده ها در صورت مشاهده هر نوع كودك آزاري مي توانند با خط تلفن123 تماس و آن را گزارش كنند.

وي با اشاره به اينكه خط تلفن كودك فقط خدمات مشاوره انجام نمي دهد بلكه مركز مداخله اي است ، خاطر نشان كرد: روزانه بيش از 2 هزار تماس با خط تلفن 123 كودك گرفته مي شود كه بلافاصله مددكاران به خانه و يا محلي كه گزارش شده مراجعه و به بررسي و پيگيري جدي كودك آزاري مي پردازند.

مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي تاكيد كرد: در طول مدتي كه خط تلفن كودك راه اندازي شده مواردي از ضرب و شتم كودك ، قتل و... ديده شده كه به وضعيت اين كودكان رسيدگي شده است.

معتمدي گفت: با توجه به موارد گزارش شده كودك آزاري  نياز به راه اندازي خط تلفن 123 كودك در تمام استانها وجود دارد اما بدليل كمبود اعتبارات اين امر امكان پذير نيست.

کد مطلب 257577

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها