همایش استان بدون بی سواد در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

علیرضا نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این همایش بدنبال بررسی راهکارهای بهبود شاخص های کمی و کیفی آموزش و پرورش و توسه با سوادی در استان هستیم.

وی افزود: اکنون در جامعه هدف آموزش (بی سوادان زیر ۵۰سال) ۲۰۰ هزار بی سواد در سطح استان داریم که برای ریشه کنی آن نیازمند همدلی تمامی دستگاه های اجرائی هستیم.

این مقام مسئول بیان کرد: اکنون فرمانداران نیمروز و قصرقند دو بخش جامعه هدف اعلام آمادگی کردند که طی سه سال آینده معضل بی سوادی را در آن مناطق از بین ببرند و بدنه آموزش و پرورش نیز با تمام توان در اختیار این شهرستان ها است.

وی یاد آور شد: استان سیستان و بلوچستان از نظر رشد سوادآموزی درکشور دارای رتبه ارزشمندی است اما جایگاه ما از نظر میزان بی سوادی درکشور جایگاه مطلوبی نیست.

نخعی افزود: علی رغم اینکه استان سیستان و بلوچستان در شروع برنامه بی سوادی قدری عقب مانده، اما خوشبختانه در رشد باسوادی از متوسط کشور نیز جلوتر هستیم که این نشان از دقت و برنامه ریزی در حوزه سواد آموزی است.