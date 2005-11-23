تمايلي براي مدير عاملي پرسپوليس ندارم // تنها درصورت تكليف حاضر به پذيرش مسئوليت جديد هستم

محمد حسن انصاري فرد با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: درتلاش هستيم تا هرچه زودتر دراين زمينه به جمع بندي برسيم وگزينه مناسبي كه تمام اعضاي هيات رئيسه روي آن اتفاق نظردارند، را در راس مديريت باشگاه قراردهيم تا هرچه سريعتر درجهت عملياتي كردن برنامه ها گام برداريم.

انصاريفرد درخصوص انتخاب مديرعامل جديد از ميان اعضاي هيات رئيسه گفت: احتمال چنين انتخابي به همان اندازه است كه گزينه اي خارج ازمجموعه در راس مديريت باشگاه قرارگيرد.

وي درخصوص اينكه مهندس علي آبادي تا چه اندازه درخصوص انتخاب يكي از اعضاي هيات رئيسه بعنوان مديرعامل باشگاه موافق است، گفت: ايشان تصميم گيري دراين زمينه را به هيات رئيسه واگذاركرده و اساسا دخالتي در اين امرندارند و تنها تاكيد كردند كه ظرف مدت 10 روز مديرعامل جديد باشگاه تعيين شود تا هرچه زودتر كارها درمسير اجرايي قرارگيرد.

انصاريفرد پيرامون احتمال مديرعاملي خود درباشگاه پرسپوليس تصريح كرد: بنده تمايلي به پذيرش چنين مسئوليتي ندارد، ولي درصورتيكه اين مسئوليت به من تكليف شود، نميتوانم ازپذيرش آن شانه خالي كنم.