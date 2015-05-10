خروجی جنوبی شاهرود ساماندهی و بهسازی شد

سيد علي اشراقي در گفتگو با مهر، ضمن اعلام خبر ساماندهي و بهسازي خروجي جنوبي شاهرود اظهار داشت: این امر در راستای بالا بردن ضريب ايمني محورهاي مواصلاتي و كاهش تصادفات جاده ای، انجام شده است.

وی با یادآوری اینکه خروجی شهر شاهرود نقطه اتصال يكي از شهركهاي پر جمعيت و پرتردد و همچنین جاده طرود- اصفهان است تصریح کرد: این محور طي عملياتي چهار روزه توسط اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود ساماندهی و بهسازی و روكش آسفالت آن انجام گرفت.

معاون راهداري اداره كل راه و ترابري استان سمنان همچنین افزود: در اين عمليات كه بطول دو هزار متر، بعرض هفت متر و در حجم یک هزار و ۹۰۰ مترمربع آسفالت ريزي انجام گرفت در قالب طرحي پيماني و با نصب كامل علائم ايمني در روانسازي ترافيك و تردد وسائط نقليه در اين محور به اتمام رسيد.

اشراقی در پايان هزينه اين عمليات راهداري را ۷۱۵ ميليون تومان اعلام کرد.