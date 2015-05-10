حماسه خرمشهر سرنوشت جنگ را تغییر و معادلات سیاسی دنیا را عوض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر یکشنبه در ستاد استانی بزرگداشت سوم خرداد و سالروز آزاد سازی خرمشهر یاد و خاطر حماسه سازان سوم خرداد را گرامی داشت و با بیان اینکه در ایام حماسه بزرگ آزاد سازی خرمشهر باید برنامه ها و فعالیت هایی داشت که نسبت به این حماسه ادای دین صورت گیرد، اظهار داشت: برخی ایام در تاریخ کشور ماندگار هستند.

وی با بیان اینکه برخی از مناسبت ها در تاریخ موجب بروز احساس شرمساری در انسان می شود، بیان کرد: برخی از مناسبت ها احساس غرور در انسان ایجاد می کند و از بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز هر اتفاقی در تاریخ انقلاب رقم خورده برای آیندگان افتخار است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه یکی از نمادهایی که آیندگان به آن افتخار کردند حماسه فتح خرمشهر است که جزئی از حماسه بزرگ ملت ایران در دفاع از آرمان های کشور بود، بیان کرد: امروز سرداران و فرماندهان جنبش های استقلال طلبی را هدایت می کنند و حامی کسانی هستند که در کشورهای منطقه برای استقلال خود می جنگند.

الهی تبار با بیان اینکه امروز اگر سرداران دیپلماسی در پی دفاع از منافع ملی جانانه دفاع می کنند و مذاکرات سخت پشت سر می گذارند تلالو این حرکت از خرمشهر آغاز شده است، ادامه داد: حماسه خرمشهر سرنوشت جنگ و منطقه را تغییر داد و معادلات سیاسی دنیا را بهم زد.

وی با بیان اینکه بعد از فتح خرمشهر ایران در دو موضع فعال قرار گرفت، ابراز داشت: سه عامل در پیروزی و تثبیت انقلاب به عنوان نقطه قوت موثر بود که حضور مردم، وجود رهبری و قدرت ایمان و باورهای مردم سه عامل موثر در پیروزی انقلاب بود که با هم عجین شدند و حماسه ها را رقم زدند و این سه عامل رمز و راز تثیبت نظام و پیروزی ها بوده است.

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینکه اگر ملت در صحنه انتخابات حضور پیدا می کند تقویتی برای بنیان های نظام است، افزود: اگر امروز در عرصه نبرد با عرب جاهلیت و با تفکر ارتجاعی مبارزه و از طرفی در حوزه دیپلماسی مبارزه می کنیم همه به خاطر مردم، هدایت های رهبری و باورها و قدرت ایمان است.

وی با بیان اینکه روز آزاد سازی خرمشهر روز بزرگی است، اظهار داشت: برای حفظ نظام هزینه های زیادی داده شده و افراد زیادی فداکار های بزرگی انجام دادند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه برای گرامیداشت حماسه خرمشهر هر حرکت باید با تمام وجود انجام شود، عنوان کرد: حرکت ها و برنامه های بزرگداشت آزادی خرمشهر نباید اداری باشد و هیچ دستور اداری را در این مناسبت ها نخواهیم داشت.

الهی تبار با بیان اینکه گرامیداشت حماسه خرمشهر وظیفه دینی انقلابی است و باید این ایام زنده نگه داشته شود، ابراز داشت: همه برنامه های بزرگداشت آزاد سازی خرمشهر باید حماسی و معرفتی و متناسب با فضای دوران دفاع مقدس باشد.

وی با بیان اینکه بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس باید کار محتوایی داشته باشد تا در بحث منشور فرهنگی به کار برده شود، اضافه کرد: باید از این ظرفیت ها و حرکت های این چنینی در حوزه های مختلف استفاده شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه مردم انتظار و آمادگی دارند در برگزاری برنامه هایی همانند بزرگداشت حماسه فتح خرمشهر سهیم باشند، ابراز داشت: رسانه می توانند در این حوزه نقش آفرین باشد.

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینکه فرمانداری ها برنامه ریزی های خود را در سطح شهرستان داشته باشند و بنیاد حفظ آثار بررسی و رصدی از برنامه ها خواهد داشت، ادامه داد: باید برنامه های اجرایی به بنیاد حفظ آثار استان اعلام شود.

وی با اشاره به نقش بازاریان استان به خصوص بازاریان همدان در دفاع مقدس و در آزاد سازی خرمشهر داشته اند، بیان کرد: مردم بازار در بحث بزرگداشت حماسه فتح خرمشهر می توانند به خوبی ورود کند چراکه بازار همدان در دفاع مقدس نقش بزرگی ایفا کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه برخی از پیشکسوتان بازار در دوران دفاع مقدس هم رزمنده و هم پشتیبان بودند، عنوان کرد: باید حماسه های بازار و استان همدان در فتح خرمشهر را متجلی کرد.

الهی تبار با بیان اینکه هرچه میزان ایستگاه های صلواتی در شهر همدان گسترده تر باشد زیباتر خواهد بود، عنوان کرد: دستگاه های فرهنگی و ورزشی با هماهنگی هم همایش پیاده روی برگزار کنند چراکه از ابتدای سال چنین همایشی در همدان برگزار نشده و اداره ورزش باید در این خصوص ورود پیدا کند.