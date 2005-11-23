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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۸:۴۳

يك جامعه شناس: تعصب هاي افراطي مانع حضور زنان در جامعه مي شود

يك جامعه شناس: تعصب هاي افراطي مانع حضور زنان در جامعه مي شود

يك جامعه شناس گفت: چنانچه تعصب از روي عدم اطلاع ، آگاهي و افراط باشد به عنوان عامل بازدارنده و جدل در جامعه محسوب مي شود و همچنين مانع پيشرفت و حضور فعالانه زنان مي گردد.

دكتر غلامرضا عليزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: كلمه تعصب يك بار منفي به ذهن مي آورد يعني عاملي را ايجاد كرده و چارچوب محكمي را فرا روي فرد قرارمي دهد و مانع حركت به سمت برخي از فعاليتهاي اجتماعي مي شود.

وي خاطر نشان كرد: واژه تعصب در برخي زمينه ها داراي معيار ارزشي است و باعث مي شود انسانها براي حفظ هويت شان روي معيارها، باورها و اعتقادات خود پافشاري كرده و تعصب داشته باشند.

عليزاده ادامه داد: در اين گونه موارد تعصب نه تنها بد نيست بلكه به نوعي دفاع از هويت هاي فرهنگي و اجتماعي نيز به حساب مي آيد اما مواردي از تعصب نيز در جامعه مشاهده مي شود كه محور ارزشي ندارد ، بلكه ناشي از سماجت ، لجبازي و پافشاري بي مورد است كه بدليل عدم اطلاع و آگاهي در موردي خاص ايجاد شده كه در اين صورت مانع تعالي انسان مي شود .

اين جامعه شناس معتقد است : هم اكنون تعريف صحيحي از تعصب در جامعه وجود ندارد ، بنابراين بايد براي مقابله با مشكلات ناشي از تعصب و خدشه دار نشدن هويت انسانها ، بين دو حوزه عمومي و ارزشي تفكيك قايل شده و مورد مطالعه جدي و بررسي هاي دقيق قرارگيرند و پس از آن بر اساس طبقه بندي انجام شده به شناخت درستي دست پيداكنيم.

 

کد مطلب 257585

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