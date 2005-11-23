يك جامعه شناس: تعصب هاي افراطي مانع حضور زنان در جامعه مي شود

دكتر غلامرضا عليزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: كلمه تعصب يك بار منفي به ذهن مي آورد يعني عاملي را ايجاد كرده و چارچوب محكمي را فرا روي فرد قرارمي دهد و مانع حركت به سمت برخي از فعاليتهاي اجتماعي مي شود.

وي خاطر نشان كرد: واژه تعصب در برخي زمينه ها داراي معيار ارزشي است و باعث مي شود انسانها براي حفظ هويت شان روي معيارها، باورها و اعتقادات خود پافشاري كرده و تعصب داشته باشند.

عليزاده ادامه داد: در اين گونه موارد تعصب نه تنها بد نيست بلكه به نوعي دفاع از هويت هاي فرهنگي و اجتماعي نيز به حساب مي آيد اما مواردي از تعصب نيز در جامعه مشاهده مي شود كه محور ارزشي ندارد ، بلكه ناشي از سماجت ، لجبازي و پافشاري بي مورد است كه بدليل عدم اطلاع و آگاهي در موردي خاص ايجاد شده كه در اين صورت مانع تعالي انسان مي شود .

اين جامعه شناس معتقد است : هم اكنون تعريف صحيحي از تعصب در جامعه وجود ندارد ، بنابراين بايد براي مقابله با مشكلات ناشي از تعصب و خدشه دار نشدن هويت انسانها ، بين دو حوزه عمومي و ارزشي تفكيك قايل شده و مورد مطالعه جدي و بررسي هاي دقيق قرارگيرند و پس از آن بر اساس طبقه بندي انجام شده به شناخت درستي دست پيداكنيم.



