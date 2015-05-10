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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

بزرگیان:

مسابقات کیک بوکسینگ کشوری با قهرمانی کرمانشاه پایان یافت

مسابقات کیک بوکسینگ کشوری با قهرمانی کرمانشاه پایان یافت

کرمانشاه- رئیس هیئت ورزش های رزمی استان کرمانشاه از کسب عنوان قهرمانی کرمانشاه در مسابقات کیک بوکسینگ کشور خبر داد.

رضا بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور با عنوان مدافعان حرم روز گذشته به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت ها ۶۶ ورزشکار در سه وزن با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم کرمانشاه توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بزرگیان گفت: پس از کرمانشاه نیز تیم رشت بر سکوی دوم ایستاد و اصفهان و تهران هم به صورت مشترک سوم شدند.

رئیس هیئت ورزش های رزمی استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: ورزشکاران کرمانشاهی در این رقابت ها موفق به کسب دو مدال طلا و یک نقره شدند.

وی یادآور شد: این مسابقات با حضور برخی بازیکنان ملی پوش در سطح خوبی برگزار شد.

کد مطلب 2575868

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