مسابقات کیک بوکسینگ کشوری با قهرمانی کرمانشاه پایان یافت

رضا بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور با عنوان مدافعان حرم روز گذشته به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت ها ۶۶ ورزشکار در سه وزن با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم کرمانشاه توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بزرگیان گفت: پس از کرمانشاه نیز تیم رشت بر سکوی دوم ایستاد و اصفهان و تهران هم به صورت مشترک سوم شدند.

رئیس هیئت ورزش های رزمی استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: ورزشکاران کرمانشاهی در این رقابت ها موفق به کسب دو مدال طلا و یک نقره شدند.

وی یادآور شد: این مسابقات با حضور برخی بازیکنان ملی پوش در سطح خوبی برگزار شد.