"بزرگترين معماي جهان" نمايشي اتريشي براي كودكان ايراني

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، گروه امل نمايشي را با عنوان «بزرگترين معماي جهان» در ايران طي روزهاي 4 تا 22 آذر در تهران و پنج استان كشور اجرا ميكنند.
تور جهاني اين گروه به سرپرستي خانم و آقاي ميتركر از ايران آغاز ميشود و در نيجريه پايان مييابد.
در ايران كارگرداني اين نمايش را حسن دادشكر كارگردان برجسته تئاتر كودك بر عهده دارد كه به همراه اين گروه در اتريش به مدت 20 روز نمايش را تمرين و اجرا كردند.
نمايش «بزرگترين معماي جهان» پيشتر در قالب كتابي با همين عنوان توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شده است.
در كنار اين نمايش، كارگاهي آموزشي با عنوان «نمايش خلاق، ريتم، عدد، رنگ» نيز مشاركت كودكان و مربيان آنها را در جريان اجراي كار افزايش ميدهد.
گروه امل روزهاي 4 لغايت 6 آذر در مركز تئاتر كانون به اجراي نمايش خود ميپردازند كه نخستين اجراي آن ساعت 16 روز جمعه براي گروههاي تئاتري، متخصصان و دست اندركاران تئاتر كودك و خبرنگاران خواهد بود.
اين گروه پس از تهران تا 22 آذر به پنج استان خراسان رضوي، اصفهان، فارس، آذربايجان غربي و كرمانشاه سفر ميكند و در مراكز كانون اين نمايش را به اجرا در ميآورد.
مركز تئاتر كانون واقع در پارك لاله محل اجراي نمايش خواهد بود.
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