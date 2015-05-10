سیر صعودی تولید شمش در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قدمی با تاکید بر دستیابی به تولید متوسط ۵۱۰ تن در روز شمش آلومینیوم در دوره چهار ماه گذشته گفت: این میزان تولید برای نخستین بار در تاریخ شرکت المهدی و هرمزال محقق شده است.

مدیرعامل آلومنیوم المهدی افزود: میزان تولید سالانه شرکت آلومینیوم المهدی از ۱۶۱ هزار تن در سال ۹۱ و ۱۷۲ هزار تن در سال ۹۲ به ۱۷۳ هزار تن در سال ۹۳ افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: میزان تولید شمش ماهانه در این شرکت از ۱۴ هزار و ۹۰۱ تن در دی ماه ۹۳ به ۱۵ هزار و ۶۸۲ تن در فروردین ۹۴ افزایش یافت.

قدمی افرود: میزان آند خام تولید شده در شرکت نیز از ۳۱۲۸ تن در دی ماه ۹۳ به ۸ هزار و ۵۷۲ تن در فروردین ۹۴ رسید.

وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش مستمر کارکنان این شرکت، شاهد بهبود وضعیت و پایداری تولید در سال جاری باشیم.