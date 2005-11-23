ناامني اجتماعي زنان را به طور نسبي قبول دارم/ رفتار برخي زنان موجب آزار و اذيت آنها مي شود

فرمانده انتظامي تهران بزرگ ضمن اشاره به اين مساله كه نا امني اجتماعي زنان را به طور نسبي قبول دارد ، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اظهار داشت : با توجه به شبهاي طولاني سال ، طرح امنيت اجتماعي از 6ماه پيش تاكنون در شب هاي تهران اجرا مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، وقتي با رسيدن فصل سوز و سرما شب زودتر از ديگر فصول رخت خود را برتن شهر مي پوشاند ، رهگذران و به ويژه زنان در خيابانهاي كم تردد و تاريك بيش از پيش خود را نيازمند برقراري امنيت اجتماعي مي بينند. از طرف ديگر با نگاهي به پرونده هاي قتل و جناياتي كه طي سالهاي اخير رخ داده ، كاملا روشن است كه برقراري امنيت شبانه در تمام نقاط ايران و كلانشهرهايي نظير تهران از جمله موضوعات مهمي است كه بايد همواره مورد توجه پليس قرار بگيرد.

سردار مرتضي طلايي خاطر نشان ساخت : در تعريف امنيت و به خصوص امنيت زنان بايد به چند نكته مهم توجه داشته باشيم كه يكي از آنها مربوط به نوع برخورد و پوشش زنان است.

وي موضوع امنيت و صحبت كردن در خصوص آن را از جمله مسائل مهم و حساس جامعه دانست و تصريح كرد: بيشتر نا امني هاي موجود مربوط به مسائل روحي و آزارهاي رواني و كلامي و رفتاري است و نمي توان آن را به تمام شهر و اجتماع تعميم داد ، چرا كه برخي از زنان و دختران به خاطر نوع نگاهها و رفتارهاي خود مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند.

طلايي افزود : با سازماندهي 200 واحد گشت در سراسر تهران جهت برقراري امنيت اقدامات مضاعفي انجام شده است.

وي در مورد كافي بودن اين تعداد واحد گشت در تهران بزرگ ، توضيح داد : با توجه به جغرافيا و زمان انجام جرم در حال حاضر امنيت شبانه توسط پليس 110 نيز برقرار مي شود و ماموران پليس در طول شبانه روز بيش از 12ساعت كار مي كنند و براي اجراي اين امر مهم تمام توانمندي هاي خود را به كار گرفته اند.

اما نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود استفاده از تكنولوژي در راستاي برقراري امنيت است. چرا كه به گفته طلايي تا چندي پيش دسترسي پليس به رايانه و سيسيتم هاي پيشرفته براي عده اي قابل تصور نبود در حالي كه امروزه با دسترسي به اين امكانات پليس به نتايج بسيار خوبي دست يافته است.

در اين ميان موضوع قابل طرح مربوط به برقراري امنيت از طريق دوربين هايي با گستره ديد وسيع است ، چراكه با بكارگيري اين نوع دوربين ها ، پليس بدون استفاده از نيروي انساني امنيت را با ضريب خطاي كمتر برقرار خواهد كرد.

از سوي ديگر افراد شرور و خلافكار با قرار گرفتن در محيط هاي كم تردد و تاريك و... در تمام شبانه روز خود را در مقابل دوربين هاي هميشه روشن پليس خواهند ديد و در اين صورت بايد به كاهش چشم گير آمار جرايم اميدوار بود.

طلايي طرح اين موضوع را از طريق رسانه ها مثبت ارزيابي كرد اما در مورد پذيرش يا رد آن اظهارنظر نكرد.