هفته ناجا موید اقتدار و کارآمدی پلیس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدجواد زاده کمند در هفتمین جلسه هم اندیشی دبیران هفته ناجا، گفت: ما برای هفته ناجا باید از هر امکاناتی که ما را در جهت رسیدن به هدف کمک می کند استفاده کنیم و در این راستا معاونت اجتماعی نقش بسزایی دارد.

وی ادامه داد: امروز تاکید بر تقدم امنیت نرم افزاری بر سخت افزاری در وظایف نیروی انتظامی مطرح است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: محتوای هفته ناجا باید به گونه ای باشد که پاسخگوی مطالبات مردم، فرماندهی کل قوا، کارکنان و مطالبات مردم از ناجا باشد همچنین به این موارد باید در بخش بین الملل نیز توجه شود.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به حکم جدید فرمانده ناجا و همچنین فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفت: استقرار امنیت شایسته جمهوری اسلامی، افزایش ایجاد امنیت در جامعه همراه با اقتداری توام با رافت و ترحم از جمله تاکیدات ایشان است؛ قانون گرایی پلیس، سلامت نیرو، صحیح العمل بودن و قاطع بودن ناجا، توجه به جهاد معنوی و اخلاقی و داشتن ابتکارات علمی و انجام فعالیت برای رضای خدا نیز از دیگر تاکیدات ایشان است به طوری که معتقدند ناجا می تواند به جمهوری اسلامی ایران آبرو دهد.

وی گفت: ناجا باید برای همدلی با مردم و دستگاه ها در راستای حفظ و افزایش امنیت تلاش کند و همکاری خود را با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی افزایش دهد تا زمینه مشارکت به وجود آید و حتی مردم به صورت داوطلبانه در این مشارکت شرکت کنند.

زاده کمند افزود: باید برای گسترش کانال های ارتباطی با مردم تلاش شود دیدار با خانوده شهدا، جانبازان و پیشکسوتان می تواند از جمله این فعالیت ها باشد.

وی گفت: تلاش ها در هفته ناجا باید موید اقتدار و کارآمدی پلیس باشد از سه بعد درون سازمانی برون سازمانی و بخش بین الملل باید در این هفته استفاده کنید و از ظرفیت های رسانه ای نیز بهره ببریم.

زاده کمند خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان قشر فراگیر جامعه هستند و یکی از محورهای هفته ناجا باید توجه به این قشر و خانواده آنها و توانمندی آنها باشد.

وی در پایان تاکید کرد :برنامه های هفته ناجا نباید خسته کننده باشد؛ باید تلاش کنیم برای اعتلای کلمه الله و برافراشته تر شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران و استقرار احکام اسلامی در جامعه تلاش کنیم و اگر به این هدف نرسیم باید در فعالیت خود تجدید نظر کنیم.