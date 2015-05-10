۸۰ گواهی تأييديه آسانسور توسط استاندارد ايلام صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استاندارد ایلام، محمد مددی افزود: از ابتدای امسال تا کنون ۸۰ گواهينامه تأييديه ایمنی آسانسور اماکن عمومی و دولتی، مسکن مهر، بیمارستانها، دانشگاهها و پروژه های عمرانی و شخصی توسط سه شرک تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران صادر شده است.

وی با اعلام اين مطلب عنوان کرد: همه آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد از ابتدای سال ۸۲ تحت پوشش استاندارد و دستورالعمل های استاندارد ملی ايران قرار دارد که اين موضوع به کليه شهرداری های استان جهت لحاظ در صدور پروانه پايان کار ساختمان ها ابلاغ شده است.

وی يادآور شد: با توجه به اهميت ايمنی کاربران آسانسورها و ارتقای کيفيت آنها، در جلسه شورای فنی استان نيز مقرر شده است شهرداری های استان در خصوص اجرای هر چه بهتر استاندارد آسانسور، همکاری لازم را با اداره کل استاندارد استان به عمل آورند و کليه ساختمان های دارای آسانسور بدون اخذ تأييديه ايمنی و گواهی استاندارد مجاز به اخذ پايان کار نباشند.

مددی در پايان اظهار اميدواری کرد: با توجه به افزايش تعداد آسانسورهای نصب شده در استان، حفظ سلامت و ايمنی فردی و عمومی، حصول اطمينان از کيفيت دستگاه های آسانسور و نظارت بر نصب آسانسور و اطمينان از ايمنی آن ضروری است و با اجرای کامل و دقيق موازين و الزامات استاندارد آسانسور، حوادث ناشی از آن کاهش يابد.