علاءالدين بروجردي : توني بلر براي سرپوش گذاشتن بر فضاي منفي عراق فرافكني مي كند// اظهارات بلر منطبق بر عرف و ادب بين المللي نيست

علاء الدين بروجردي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، درخصوص اظهارات امروز نخست وزير انگليس عليه دولت ايران با وجود تعاملات دو جانبه تهران - لندن ، افزود: جاي تاسف است كه نخست وزيري بدون رعايت ادب بين الملل چنين اظهاراتي داشته باشد .



توني بلر در مجلس عوام اين كشور برنامه هاي و فعاليت هاي هسته اي ايران را تهديد براي ثبات جهان خواند و گفت به جاي اقدام نظامي بايد از داخل ايران دگرگوني ايجاد كنيم . وي همچنين تهران را به حمايت آنها از تروريسم در خاورميانه، و دخالت در عراق متهم كرد .



رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ، با اشاره به مشكلات انگليسي ها درجنوب عراق در گيري آنان با مردم اين كشور گفت : ادعاي بلر نوعي فرافكني است تا از طريق فضا سازي تبليغاتي بر اوضاع منفي مترتب بر نيروهايشان در عراق سرپوش بگذارند .

