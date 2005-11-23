علاء الدين بروجردي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، درخصوص اظهارات امروز نخست وزير انگليس عليه دولت ايران با وجود تعاملات دو جانبه تهران - لندن ، افزود: جاي تاسف است كه نخست وزيري بدون رعايت ادب بين الملل چنين اظهاراتي داشته باشد .
توني بلر در مجلس عوام اين كشور برنامه هاي و فعاليت هاي هسته اي ايران را تهديد براي ثبات جهان خواند و گفت به جاي اقدام نظامي بايد از داخل ايران دگرگوني ايجاد كنيم . وي همچنين تهران را به حمايت آنها از تروريسم در خاورميانه، و دخالت در عراق متهم كرد .
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ، با اشاره به مشكلات انگليسي ها درجنوب عراق در گيري آنان با مردم اين كشور گفت : ادعاي بلر نوعي فرافكني است تا از طريق فضا سازي تبليغاتي بر اوضاع منفي مترتب بر نيروهايشان در عراق سرپوش بگذارند .
علاءالدين بروجردي : توني بلر براي سرپوش گذاشتن بر فضاي منفي عراق فرافكني مي كند// اظهارات بلر منطبق بر عرف و ادب بين المللي نيست
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واكنش به اظهارات اخير نخست وزير انگليس تاكيد كرد: اظهارات بلر نه فقط منطبق بر عرف بين الملل نيست بلكه با ادب بين الملل نيز مغايرت دارد .
علاء الدين بروجردي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، درخصوص اظهارات امروز نخست وزير انگليس عليه دولت ايران با وجود تعاملات دو جانبه تهران - لندن ، افزود: جاي تاسف است كه نخست وزيري بدون رعايت ادب بين الملل چنين اظهاراتي داشته باشد .
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