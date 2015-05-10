هرمزگان پایلوت تجمیع معادن سنگ آهن در کشور شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات معادن سنگ آهن هرمزگان گفت: یکی از برنامه ها و سیاست های وزارت متبوع در سه سال آینده، تعطیلی خام فروشی تمامی واحدهای معدنی کشور است، زیرا هیچ کدام از بهره برداران واحدهای معدنی با فروش و صادرات مواد به صورت خام موافق نیستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، افزود: باید هر چه زودتر در ساختار وضع موجود اصلاحاتی صورت گیرد تا از مشکلات در پیش رو جلوگیری و آنها را کاهش دهیم.

قاسمی با بیان اینکه استان هرمزگان باید پایلوت تجمیع معادن سنگ آهن در کشور باشد، تصریح کرد: وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان است که با همکاری و مشارکت سازمان نظام مهندسی معدن و خانه صنعت و معدن، دانش روز و آخرین اخبار و اطلاعات را در اختیار بهره برداران معادن قرار دهیم.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: به نوعی ما باید راه تدبیر را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم.

رئیس سازمان به صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره نمود و افزود: بهره برداران می توانند با مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه طرح های نوین از این موقعیت نسبت به فرآوری محصول تولیدی و افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی اقدام نمایند.

در ادامه جلسه کارشناسان سازمان روش های نوین اکتشاف سنگ آهن، مسائل ملی موثر در بخش معادن سنگ آهن، مسائل استانی موثر در بخش معدن سنگ آهن به بهره برداران معادن سنگ آهن استان آموزش و راهکارها و پیشنهاداتی مطرح نمودند.

در پایان جلسه بعد از تبادل نظر بین اعضا مقرر شد: استان هرمزگان به عنوان پایلوت تجمیع معادن سنگ آهن در کشور پیشرو باشد و همچنین بهره برداران در کلاس های آموزشی چگونگی استفاده از سامانه کاداستر و آخرین آموزش های بخش معدن سنگ آهن شرکت نمایند و در نهایت دستورالعمل صندوق نوآوری و شکوفایی برای بهره برداران بخش معدن سنگ آهن ارسال و طی جلسه ای به تشریح کامل این دستورالعمل پرداخته شود.