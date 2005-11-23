سرما و سكوت وين ؛ رايزني داغ پايتختها / جلسه عصر امروز نم با اروپا / صدور قطعنامه به احتمال زياد منتفي است / مذاكرات بعدي ؛ شايد مسكو

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين اين جلسه كه هم اكنون نيز ادامه دارد براي اطلاع از آخرين مواضع دوگرده در قبال گزارش اخير البرادعي در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران و بررسي امكان هماهنگي در نشست فردا انجام شده است.

آنگونه كه ديپلماتهاي حاضر در وين مي گويند طرفين كه بخش اعظم شوراي حكام را تشكيل مي دهند به اين توافق تلويحي رسيده اند كه در نشست جاري نيازي به صدور قطعنامه در باره فعاليتهاي ايران نيست . در چنين وضعي يا به قرائت بيانيه اي رسمي توسط رييس چيني شوراي حكام بسنده مي شود و يا اينكه بطور خلاصه روند امور مورد بررسي قرار مي گيرد و اعضا به نمايندگي از گروههاي مختلف اظهار نظر مي كنند.

عليرغم اين موضوع ديپلماتهاي غربي حاضر در آژانس كماكان روحيه تهاجمي خود را در ظاهر عليه ايران بروز مي دهند اما گويي توافق نانوشته اي براي موكول كردن استراتژي جديد آنها به بعد از نشست نوامبر وجود دارد زيرا هيچ يك از اين ديپلماتها نيز حاضر به گفتگو در اين زمينه نمي شوند.

جمهوري اسلامي ايران علاوه بر نامه هفته پيش دكتر لاريجاني به وزراي سه كشور اروپايي كه مجددا براي از سرگيري گفتگوها بدون پيش شرط دعوت نموده بود، بارها بر استقبال از مذاكره بر اساس طرحهايي كه ضمن تضمين حق ايران بر فعاليت صلح آميز بومي در چرخه سوخت هسته اي ، نگراني هاي احتمالي بين المللي را نيز برطرف سازد، تاكيد كرده است.

دكتر محمد سعيدي ، دكتر سلطانيه و دكتر جواد وعيدي به همراه ساير ديپلماتهاي ايراني طي امروز رايزني هاي متعددي را با اعضاي شوراي حكام انجام داده اند.

ديپلماتها و خبرنگاران حاضر در وين پيش بيني مي كنند كه نشست نوامبر كه از فردا آغاز مي شود در مورد ايران با احتياط و بدون تنش همراه باشد لكن صدور بيانيه رييس شوراي حكام در مورد ايران احتمالا شامگاه جمعه صورت مي گيرد.

در حاليكه منابع رسمي كشورمان در تهران دريافت كتبي پيشنهاد مذاكره در 6 دسامبر در پاسخ به نامه هفته گذشته دكتر لاريجاني به سه وزير اروپايي را تاييد نمي كنند ، خبرنگاران غربي حاضر در وين از قطعي بودن اين درخواست اروپا و برگزاري دور جديد مذاكرات در بروكسل ، ژنو و يا حتي مسكو خبر مي دهند. آنان حضور روسيه و احتمالا برخي طرف هاي ديگر را نيز در اين زمينه نفي نكرده و معتقدند اگر وين خلوت است ، در عوض رايزني هاي فراواني بين پايتخت ها براي چيدن ميز مذاكره با ايران و دستور آن در جريان است.

منابع غير رسمي در حاليكه اروپا پيش از اين تعليق مجدد يو سي اف اصفهان را پيش شرط مذاكره معرفي مي كرد ، معتقدند كه اين بار بدون اشاره به سايت اصفهان پذيرش غني سازي در بيرون از ايران - روسيه - را شرط خود عنوان كرده اند. مقامات كشورمان با توجه به رسمي نبودن اين اخبار تا كنون واكنش رسمي اعلام نكرده اند.