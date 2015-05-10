دولت به جاده های مواصلاتی مازندران ویژه توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری مازندران، ربیع فلاح جلودار در دیدار با معاون اول رئیس جمهوری، اهم برنامه ها و فعاليتهاي انجام شده در دولت تدبير و اميد در استان مازندران را تشريح کرد و خواستار عنايت و مساعدت ويژه دولت براي تكميل جاده هاي مواصلاتي ، سدهاي ذخيره آب با توجه به مشكل كم آبی شد.

مقام عالی دولت در استان با اشاره به رويكرد استان در دو حوزه توسعه كشاورزي و گردشگري گفت: عزم ما براي توسعه گردشگري بويژه گردشگري دريايي جدي است و در اين حوزه اقدامات بسيار خوبي در استان در حال انجام است.

جهانگيري معاون اول رئيس جمهور با ابراز خرسندي از گزارش خوب استاندار مازندران راه برون رفت استان از مشكلات را توسعه گردشگري و توجه به بخش خصوصي دانست و براي اختصاص اعتبارات فاينانس براي تكميل سد هراز قول مساعدت داد .

در اين ديدار استاندار مازندران در مورد طرحهاي آماده افتتاح گزارشي ارائه نمود و از معاون اول رئيس جمهور خواست تا با حضور در مازندران شاهد افتتاح و كلنگ زني چندين طرح جديد در مازندران با حضور ايشان باشيم كه دكتر جهانگيري قول مساعد داد تا با هماهنگي در استان حضور يابد.