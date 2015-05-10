شب پرحادثه آتش نشانان اهوازی/ ۲۰ عملیات اطفا حریق در شب گذشته

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طوفان گرد و خاک شب گذشته شهروندان اهوازی را دستخوش حوادث گوناگونی کرد. در حقیقت شب گذشته به علت وزش باد شدید و طوفان، مشکلات عدیده ای برای شهروندان اهوازی به وجود آمد.

وی افزود: آتش نشانان اهوازی شب گذشته برای یاری رسانی به مردم این شهر در ۳۷ نوبت از ایستگاه های خود خارج شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: حوادث شب گذشته شامل ۲۰ عملیات اطفای حریق و ۱۷ عملیات امداد و نجات بود.

حق شناس عنوان کرد: در این مجموعه عملیات ها جمعا ۱۴۱ آتش نشان و ۴۷ دستگاه انواع ماشین آلات آتش نشانی اقدام به خدمات رسانی کردند.

وی بیان کرد: به لطف خدا این حوادث تلفات جانی در بر نداشت. از شهروندان عزیز تقاضا داریم در صورت بروز هر گونه حادثه ضمن حفظ خونسردی همزمان با دور شدن از محل حادثه مراتب را سریعا با تلفن ۱۲۵ به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اطلاع دهند.