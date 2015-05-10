اقتصاد شهری اصفهان وابسته به بازار مسکن است

رسول جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لازمه خروج از رکود بازار مسکن رشد طبیعی تورم هر جامعه است که سالانه باید در آن لحاظ شود.

وی بیان داشت: نباید انتظار داشت که خرید و فروش مسکن در حالی رونق گیرد که هیچ گونه افزایش قیمتی را شاهد نباشیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تصریح کرد: اوج بازار رهن و اجاره در اصفهان از اواخر خرداد ماه تا پایان شهریور ماه است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شهری وابسته به بازار مسکن است، گفت: اگر این بازار رونق گیرد مدیریت شهری شرایطی خواهد داشت تا بتواند خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد.

جهانگیری در خصوص افزایش نرخ مسکن، گفت: اگر این مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و تحقق یابد نرخ رشد واقعی بازار مسکن نیز معادل نرخ تورم جامعه خواهد بود.

وی بیان داشت: با گذشت ۳۶ سال از انقلاب بازار مسکن یک دوره سینوس وار را گذرانده است به گونه ای که این بازار طی ۳ سال دچار رکود است و بعد در مدت یک سال بازار رونق می گیرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان افزود: البته رونق به این معنا نیست که شاهد افزایش های قیمت نباشیم بلکه به این معناست که خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن به راحتی انجام شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه طی دو سال گذشته شاهد رکود در بازار مسکن بودیم پیش بینی می شود در سال ۹۴ این بازار رونق داشته باشد.

جهانگیری با بیان اینکه رونق بازار مستلزم این است که دولت سیاست های کلان اقتصادی خود را به بازار مسکن تزریق کند، افزود: به عنوان نمونه باید سقف وام مسکن افزایش یابد همچنین در اینکه این وام به خریدار، تولیدکننده مسکن و یا انبوه ساز داده می شود سیاست مشخصی اتخاذ شود.