پاسخگویی شهرداری ونیروی انتظامی در معاملات جمعه بازارخودرو اصفهان

مرتضی گل افشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعه بازار اصفهان خودرو تحت نظر اتحادیه خودرو نیست هر چند در همان ابتدا تلاش کردیم که تحت نظارت خود قرار دهیم اما شهرداری و نیروی انتظامی مانع این کار شدند.

وی با بیان اینکه خرید و فروش ماشین در این بازارها تداخل صنفی و اتحادیه محسوب می شود، اعلام کرد: خرید و فروش ماشین در اتحادیه در حالی انجام می گیرد که باید مالیات بدهیم اما عده ای به راحتی در جمعه بازارها بدون پرداخت مالیات سود معامله خودرو را می برند.

رئیس اتحادیه خودرو فروشان اصفهان خاطرنشان کرد: با نظر مجمع و اتاق اصناف استان مقرر شده است که شورایی را تشکیل دهیم تا بتوانیم جمعه بازارهای خودرو را زیر نظر اتحادیه قرار دهیم.

وی اعلام کرد: خودروهای که در جمعه بازار خودرو مورد معامله قرار می گیرد قانونی نیست و یکسری اقداماتی در این بازارها انجام می گیرد که باعث دردسر برای خریداران می شود.

گل افشان با بیان اینکه قیمت خودرو در این بازارها مشخص نیست، بیان داشت: در برخی موارد در این بازار ها خودروهای بدون سند به فروش می‌رسد.

وی اعلام کرد: خودروها در حالی به خریداران بی تجربه به فروش می رسد که همواره خریدار متضرر می شود.

رئیس اتحادیه خودروفروشان اصفهان ادامه داد: جمعه بازارها در بیشتر نقاط ایران زیر پوشش اتحادیه خودرو فعالیت نمی کنند.

وی در خصوص قیمت خودرو نیز اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال جاری رخ نداده است.

گل افشان بیان داشت: در صورت به نتیجه رسیدن توافقات هسته ای قیمت خودرو بین ۵ تا ۱۰درصد کاهش می یابد.