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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۴۵

کشایی:

۵۰۸ طرح مخابراتی در اصفهان افتتاح می شود

۵۰۸ طرح مخابراتی در اصفهان افتتاح می شود

اصفهان- رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: به مناسبت روز جهانی مخابرات ۵۰۸ پروژه مخابراتی در استان اصفهان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسين كشائی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، از افتتاح ۵۰۸ پروژه و طرح مخابراتی در استان همزمان با هفته ارتباطات و روز جهانی مخابرات خبر داد.

کشایی افزود: ۵۰۸ پروژه و طرح مخابراتی قابل افتتاح با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۱هزار و ۳۶۴ میلیون ریال به مناسبت روز جهانی مخابرات افتتاح می شود.

رئيس هيأت مديره ومديرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان اظهار داشت: پروژه های قابل بهره برداری شامل ۴۶ پروژه مربوط به نصب و توسعه مرکز سوئیچ، ۱۰۳ پروژه BTS، ۵۱پروژه فیبر نوری، ۱۱ پروژه دیتا و ۲۰۰ پروژه در حوزه ساختمان، GSM-WLL ، روستایی، رادیو، WLL، دکل، تلفن همگانی و غیره است.

کد مطلب 2575973

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