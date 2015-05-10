شرکت بیش از ۱۳ هزار نفر در مراسم اعتکاف ۹۴ آذربایجان شرقی

حجت الاسلام حمید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در تشریح آمار مراسم اعتکاف امسال در آذربایجان شرقی اظهار داشت: برای برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم معنوی در سالجاریٰ در مجموع ۱۲۲ مسجد در سطح استان در نظر گرفته شده بود که از این تعداد ۱۰۲ مورد شهری و ۲۰ مورد مساجد روستایی بودند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تفکیک مساجد اعتکاف استان تصریح کرد: از مجموع ۱۲۲ مسجد آماده شده برای برگزاری این مراسم، ۶۴ مسجد پذیرای خواهران معتکف بودند و ۳۹ مسجد نیز برای حضور برادران در نظر گرفته شده بود که در این میان ۱۹ مسجد نیز بصورت مشترک شاهد حضور مردم دین مدار و معتکف آذربایجان شرقی بودند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین به آمار معتکفین استان نیز اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۳ هزار و ۸۵۶ نفر از مردم با ایمان استان در مراسم اعتکاف امسال حضور داشتند که از این ۱۰ هزار و ۱۳۱ نفر از بانوان و خواهران و سه هزار و ۷۲۵ نفر نیز از برادران در مساجد استان به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف مشغول بودند.

حجت الاسلام عظیمی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص آمار اعتکاف شهر تبریز اظهار داشت: امسال چهار هزار و ۴۰۰ تن از شهروندان تبریزی در ۳۴ مسجد این شهر در مراسم اعتکاف حاضر بودند که از این تعداد سه هزار و ۱۳۸ از خواهران و یکهزار و ۲۶۲ نیز برادران بودند و ۲۴ مسجد برای خواهران و ۹ مسجد برای برادران در نظر گرفته شده بود و تنها یک مسجد نیز بصورت مشترک مورد استفاده معتکفین تبریز بود.

وی در پایان سخنان خود یاد آور شد:امسال برنامه های جانبی قرآنی ، فرهنگی و ادعیه همچون ام داوود در کلیه مساجد برگزار کننده اعتکاف برگزار شد.