آيين نامه اجرايي تامين سلامت جسمي ، رواني و اجتماعي دانش آموزان تصويب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در ابتداي اين جلسه معاون اول رييس جمهور فرا رسيدن هفته بسيج كه يادآور حماسه سازي و جانبازي هاي بسيجيان عزيز است را به همه بسيجيان تبريك گفت و اظهار داشت: نقش و حضور سازنده بسيج و رشادت هاي آنها در عرصه هاي مختلف انقلاب اسلامي به ويژه جنگ تحميلي بر كسي پوشيده نيست.

وي با تاكيد بر اينكه بسيج و روحيه بسيجي بايد به عنوان يكي از اركان مهم ايجاد تحول، رشد و توسعه كشور در خدمت نظام باشد، افزود: كليه دستگاه ها در تجليل از بسيجيان برنامه هاي مناسب را به موقع اجرا در آورند.

در ادامه اين جلسه آيين نامه اجرايي تامين، حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، روان و اجتماعي دانش آموزان مطرح و به تصويب رسيد.

بر اساس اين آيين نامه وزارت آموزش و پرورش موظف شد با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زمينه آموزش سلامت دانش آموزان در برنامه درسي و فوق برنامه تمام پايه هاي تحصيلي به مدت حداقل 42 ساعت در سال را فراهم نمايد.

همچنين وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رفاه و تامين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شدند دستور العمل تامين ميان وعده غذايي و سبد غذايي بوفه هاي مدارس، تغذيه رايگان و برنامه ريزي غذايي مدارس شبانه روزي را تهيه و به مراجع ذي ربط ارايه نمايند.

هيات دولت در اين جلسه همچنين كليه شركت هاي دولتي را مكلف كرد نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت آن دسته از بازنشستگان قبل از سال 1378 كه موفق به دريافت پاداش ياد شده نشده اند، اقدام نمايند.

اصلاح آيين نامه نحوه پرداخت حق الجلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر و بخش و روستا از ديگر مصوبات جلسه امروز هيات دولت بوده است.