احمدي نژاد: ايران آماده همكاري در همه زمينه ها با افغانستان است

به گزارش خبرگزاري " مهر"، رئيس جمهور با اشاره به انتخابات اخير مجلس در افغانستان، گفت: ملت افغانستان اكنون گام بلندي در جهت ثبات و اتحاد اقوام مختلف برداشته است و مطمئنا با حركت به سوي تفاهم بر مشكلات ديگر نيز فائق خواهد آمد.

وزير امور خارجه افغانستان نيز در اين ديدار از همراهي و كمك دولت و ملت ايران در تمام سالهاي گذشته با ملت افغانستان قدرداني كرد و كمك هاي بين المللي و برادرانه كشورهاي دوست از جمله ايران را بسترساز ثبات و توسعه در افغانستان دانست.

وي تحكيم ثبات و امنيت در افغانستان و مبارزه با مواد مخدر را به عنوان مهمترين اولويت هاي دولت افغانستان براي رفع اين معضل در منطقه و جهان اعلام كرد.