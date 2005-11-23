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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۹:۲۶

در ديدار وزير امور خارجه افغانستان تاكيد كرد ؛

احمدي نژاد: ايران آماده همكاري در همه زمينه ها با افغانستان است

رئيس جمهور، عصر امروز در ديدار وزير امور خارجه افغانستان گفت:دولت ايران آماده همكاري در همه زمينه ها با افغانستان است و با همه وجود براي پيشرفت و امنيت افغانستان تلاش كرده و خواهان ايجاد افغانستان مقتدر، آباد و پيشرفته است .

به گزارش خبرگزاري " مهر"، رئيس جمهور با اشاره به انتخابات اخير مجلس در افغانستان، گفت: ملت افغانستان اكنون گام بلندي در جهت ثبات و اتحاد اقوام مختلف برداشته است و مطمئنا با حركت به سوي تفاهم بر مشكلات ديگر نيز فائق خواهد آمد.

وزير امور خارجه افغانستان نيز در اين ديدار از همراهي و كمك دولت و ملت ايران در تمام سالهاي گذشته با ملت افغانستان قدرداني كرد و كمك هاي بين المللي و برادرانه كشورهاي دوست از جمله ايران را بسترساز ثبات و توسعه در افغانستان دانست.

وي تحكيم ثبات و امنيت در افغانستان و مبارزه با مواد مخدر را به عنوان مهمترين اولويت هاي دولت افغانستان براي رفع اين معضل در منطقه و جهان اعلام كرد.

کد مطلب 257602

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