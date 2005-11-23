سعيد ابوطالب: ماهواره يك فرصت فرهنگي و استفاده مطلوب از آن حق مردم است

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" از اصفهان، سعيد ابوطالب، نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت : مجلس ششم با صداو سيما، سياسي برخورد كرد و عملكرد شان فني و تخصصي نبود .

وي كه در دانشگاه شهرضا با خبرنگار مهر سخن مي گفت، ضمن بيان اين مطلب، تصريح كرد: مجلس هفتم وابستگي به جناح و ديدگاه خاصي را تحمل نمي كند.

ابوطالب افزود: البته اين عدم وابستگي به معناي آن نيست كه جريانهاي سياسي مجلس فعال نباشد.

وي براي نمونه به اين نكته اشاره كرد كه در مورد تحقيق و تفحص از صدا وسيما و يا وزراي پيشنهادي مجلس شوراي اسلامي سعي كرده است به وظيفه قانوني خود عمل كند .

ابوطالب در خصوص استفاده از ماهواره گفت : ماهواره داراي وجوه مختلف امنيتي، اطلاعاتي ، سياسي و... است. ماهواره يك فرصت فرهنگي است و استفاده از آن حق مردم است.

اين نماينده مجلس، بر اين نكته تأكيد كرد كه ماهوره با خيلي از مسائل و مباحث علمي ، آموزشي و هنجارها و ناهنجاري ها آميخته است و اين وظيفه حاكميت است كه خوب و بد را از يكديگر جدا كند و اگر اين امر بودجه و متخصص نياز دارد، نمي توان به دليل عدم وجود بودجه، نيروي متخصص و يا ناكافي بودن امكانات، اعلام كنيم كه ماهواره بد وغير قابل استفاده است .

وي دربخش ديگري از گفت وگوي خود با خبرنگار مهر، به اين مسئله اشاره كرد كه مي توان با فيلتر گذاري مناسب، ازماهواره استفاده نمود.

ابوطالب از وجود طرحي درهمين زمينه دركمسيون فرهنگي مجلس خبر داد و گفت : ما در كمسيون فرهنگي معتقديم كه حالا مي شود اين كار را انجام داد .

گفتني است؛ سعيد ابوطالب جهت ايراد سخنراني دردانشگاه آزاد اسلامي شهرضا در اصفهان به سر مي برد .