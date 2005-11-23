دوماي روسيه استفاده از بمب هاي فسفري آمريكا در عراق را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، دوماي روسيه با صدور بيانيه اي كه به اتفاق آراء تصويب شد اعلام كرد: نمايندگان دوما استفاده ازچنين تسليحاتي بويژه بمب هاي فسفري را كه قوانين بين المللي استفاده از آنها را ممنوع كرده تحت لفافه و پوشش مبارزه با تروريسم كاملاً غيرقابل پذيرش مي داند.

موضع گيري دوماي روسيه پس از آن صورت مي گيرد كه اخيراً تلويزيون RAI ايتاليا با پخش فيلمي اعلام كرد كه در نوامبر سال 2004 در شهر سني نشين فلوجه عليه شورشيان و غير نظاميان از تسليحات فسفري استفاده شده است.

يك منبع رسمي ارشد نظامي آمريكا تاييد كرد كه ارتش اين كشور از بمب هاي فسفر سفيد برضد شورشي هاي آمريكا استفاده مي كرده است اما وي استفاده اين بمب ها بر ضد مردم غيرنظامي را رد كرد.

سرهنگ "بري وينيبل" (Barry Venable) يكي از سخنگويان پنتاگون در مصاحبه با اين شبكه خبري اظهار داشت: فسفر سفيد يك سلاح شيميايي نيست بليكه جنگ افزاري بسيار مهم است كه هرگز غيرقانوني اعلام نشده است.

همچنين "برايان ويتمن" سخنگوي وزارت دفاع آمريكا با معمولي خواندن اين سلاحها آن را جزء تسليحاتي خواند كه در فهرست اقلام مصرفي ارتش آمريكا قرار دارد كه آنها مانند ساير تسليحات از آن نيز استفاده مي كنند.

اين در حاليست كه متخصصن اينگونه سلاحها فسفر سفيد را نوعي سلاح بسيار سمي و خطرناك مي دانند كه با آتش زايي بالا سبب خسارات فراوان و جبران ناپذير مي شود.

قبلاً همچنين از استفاده ارتش انگليس نيز از اين نوع سلاحها خبر داده شده ليكن اين كشور بدون اينكه كاربرد اينگونه تسليحات را قانوني اعلام كند گزارش داد كه ارتش بريتانيا از اين مساله براي توليد دود استفاده كرده است.



