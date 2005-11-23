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۲ آذر ۱۳۸۴، ۲۰:۳۴

ايران در ميان 15 كشور برتر نانوتكنولوژي قرار خواهد گرفت // بانك اطلاعات فعاليت هاي علمي و پژوهشي نانوتكنولوژي ايجاد مي شود

ايران در ميان 15 كشور برتر نانوتكنولوژي قرار خواهد گرفت // بانك اطلاعات فعاليت هاي علمي و پژوهشي نانوتكنولوژي ايجاد مي شود

مسئول ستاد ويژه توسعه فناوري نانو در نهاد رياست جمهوري در همايش تخصصي نانوتكنولوژي كه روز گذشته در تالار شريعتي دانشگاه اصفهان برگزار شد گفت: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا ده سال آينده بايد جزء 15 كشور برتر فناوري نانو قرار گيريم.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهندس "علي سلطاني" در اين همايش به تاريخچه تشكيل ستاد ويژه توسعه فناوري نانو در نهاد رياست جمهوري اشاره كرد وگفت: ستاد ويژه فناوري نانو در سال 82 تشكيل شده و معاون اول رئيس جمهور مسئوليت ستاد را عهده دار است. اين ستاد وظيفه سياستگذاري، تدوين برنامه دراز مدت و نظارت بر فعاليت ها و حمايت از آنها را بر عهده دارد.

وي با ابراز اميدواري از تعامل بخش هاي مختلف يادآور شد: اين تكنولوژي مي تواند منجر به توليد ثروت شود و براي رسيدن به اين امر بايد آموزش، پژوهش، فناوري، توليد و تقاضا به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.

مسئول ستاد ويژه فناوري نانو در نهاد رياست جمهوري گفت : در سال 1384 برنامه بلند مدت اين فناوري به تصويب دولت رسيده و در كوتاه مدت نيز برنامه ريزي هاي لازم شده است.

وي همچنين به تدوين راهبرد ده ساله در خصوص فناوري نانو اشاره كرد و ضمن تشريح اجزاي سند گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در پايان دوره ده ساله، جزء پانزده كشور برتر فناوري نانو خواهيم شد. ضمن اينكه دستيابي به سهمي از تجارت جهاني در زمره اهداف پيش بيني شده است.

مهندس سلطاني از تشكيل بانك اطلاعاتي در خصوص فعاليت هاي علمي و پژوهشي مرتبط با نانو تكنولوژي خبر داد و گفت اين اطلاعات در سايت اينترنتي مربوط به اين ستاد موجود است.

در اين همايش يك روزه كه با حضور انديشمندان، اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي مختلف كشور برگزار شد اساتيدي از دانشگاه هاي اصفهان، خواجه نصيرالدين طوسي، امام حسين، مازندران و آزاد اسلامي مقالات خود را ارائه كردند و در بخشي ازهمايش، فيلم مربوط به فناوري نانو به نمايش درآمد وهمچنين از فعالان علمي عرصه فناوري نانو تجليل به عمل آمد.

کد مطلب 257621

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