تركيه و شبحي به نام استقلال طلبي كردها

طي هفته هاي گذشته اظهارات متعدد مقامات كرد عراقي و تاكيد آنان بر اعلام استقلال در صورت ادامه منازعات داخلي در عراق ، محلي از نگراني ها را براي مقامات آنكارا به وجود آورده است .

در صريح ترين اين اظهارات مي توان به سخنان مسعود بارزاني در تاريخ 16 آبانماه اشاره كرد كه در آن گفته شده بود : ما با ايجاد سيستم فدرالي براي شيعيان موافق و هر گونه مخالفت اقليت عربهاي سني را رد مي كنيم و در صورت بروز مناقشات بين طرفين ، كردها هيچ گزينه اي جز استقلال در مقابل خود نخواهند يافت .

همچنين رئيس حزب دموكرات كردستان عراق در 27 آبانماه طي مصاحبه با شبكه تلوزيوني " ان تي وي " تركيه به تكرار ادعاهاي قبلي پرداخته و گفته بود : درصورت بروز جنگ داخلي در عراق كردهاي اين كشور هيچ راهي جز اعلام استقلال ندارند . وي استقلال را حق طبيعي و قانوني كردها دانسته و تاكيد كرده بود درحال حاضر تنها درخواست اجراي قانون اساسي جديد براي پيشبرد عراق به سوي مردمسالاري و فدراليسم و حكومت چند منظوره است .

در مقابل اين اظهارات ديپلمات هاي ترك نسبت به عواقب تكرار اين گونه سخنان تحريك آميز به مسعود بارزاني هشدار دادند و آن را تحريك به اعمال خشونت آميز كردهاي تركيه و نوعي دخالت در امور داخلي تركيه قلمداد كردند .

مقامات ترك از بهانه بودن مناقشات داخلي عراق براي استقلال خواهي كردها به خوبي آگاهند و با اشراف بر داعيه هاي استقلال طلبانه كردها در طول تاريخ و پيدايش فضاي باز خود مختاري بعد از جنگ دوم عراق از سوداي طرحهاي استقلال طلبانه كردها براي آينده كاملا نگران هستند .

كردها در طول حيات سياسي شان در قرن بيستم ، در زمان قيموميت و پس از آن به دنبال هويتي مستقل بودند و در اوايل دهه 60 در زمان حكومت عبدالكريم قاسم و در اواسط اين دهه توسط رژيم بعث تاوان سنگيني را به خاطر اين خواسته پرداخت كردند و مورد غضب حكومت مركزي قرار گرقتند و اين روند در دهه 1980 تشديد شد . پس از سرنگوني رژيم بعث در هنگام تدوين قانون اساسي دايمي عراق كردها از تعقيب خواسته تاريخي شان چشم پوشي نكردند و دنبال ماده واحده قانوني براي حق تعيين سرنوشت بودند . اگر چه اين خواسته در قانون اساسي گنجانده نشد ولي سيستم حكومتي فدراليسم خود مختاري نسبي را براي كردها مهيا كرد .

علاوه بر پيش مقدمه هاي تاريخي ذكر شده حمايت بارزاني از نيروهاي آمريكا و تسريع موفقيت اين نيروها در جنگ دوم خليج فارس ، مقامات تركيه را بيش از پيش نگران تر از قبل كرده است . بخصوص پس از سفر رئيس حزب دموكرات عراق به آمريكا و استقبال گرم بوش به شدت بر نگراني هاي آنكارا افزوده شده است .

آنچه كه تركيه را در كابوس برنامه هاي كردها فرو برده ، بهبود وضعيت شرايط اقتصادي و سياسي كردها است كه پي بناهاي استقلال خواهي آنان را براي آينده تقويت مي كند . در حال حاضر تدوين قانون اساسي منطقه ويژه كردستان را نيز نخستين گام براي تدوين اساسنامه استقلال خواهي براي آينده خطرناك مي دانند .

درگير شدن تركيه در روند گفتگوهاي عضويت در اتحاديه اروپا و ترس از بهانه قرار دادن مسايل حقوقي از جانب اروپايي ها مانع از تحركات مقابله جويانه جدي از طرف تركها شده و اين خود معضلي براي مقامات اين كشور در مانوردهي زياد بر روي مسئله امنيتي فوق شده است .

بر همين اساس آغاز شرايط استقلال طلبي كردها پس از سرنگوني رژيم ديكتاتوري صدام و امكان تحقق پذيري آن در مجاورت مرزهاي جنوبي تركيه ، موجب شده است تا سياستمداران تركيه همواره بخشي از دلمشغولي هاي فكري شان به حفظ تماميت ارضي و جلوگيري از فعاليت جدايي طلبانه شورشيان حزب كارگر كردستان تركيه معطوف شود و همچنان در اضطراب بحران هويت بعنوان يك شبه دامنه دار به سر برند .