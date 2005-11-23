طالباني : همه رهبران عراق با ايران دوست هستند// فدراليسم شيعيان خطرساز نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، جلال طالباني رئيس جمهوري عراق با اشاره به برگزاري كنفرانس وفاق ملي درعراق تاكيد كرد اين كنفرانس براي عراقي ها بسيارمهم بود.

وي همچنين درادامه درپاسخ به اين سوال كه منظورش از اينكه دراين كنفرانس اعلام كرد آمادگي مذاكره با همه عراقي ها حتي افراد مسلح را دارد چه بود، گفت: من هرگز با تروريست ها مذاكره نخواهم كرد زيرا آنها كشتار جمعي را عليه عراقي ها به راه انداخته اند و شيعيان را به رافضي و كرد ها را به خائن و سني ها را به متمردين متهم كردند اما من با عراقي هاي مسلح مذاكره مي كنم هرچند كه با حمل سلاح مخالف هستم و معتقدم كه امري اشتباه است و قابل توجيه نيست اما با اين وجود آمادگي مذاكره با آنان را دارم.

طالباني در ادامه افزود هيچ توجيهي براي حمل سلاح درعراق وجود ندارد چراكه آزادي براي همه گروه هاي عراقي وجود دارد.

وي درادامه اين سخنان افزود: كنفرانس وفاق ملي تندورها را از ميانه روهايي كه به نفع عراق تلاش مي كنند، مشخص كرده است.

جلال طالباني درپاسخ به سوالي درمورد نقش نظاميان بيگانه درعراق گفت : درعراق اشغالگري وجود ندارد وفرق بسيار زيادي بين مفهوم اشغالگري و نيروهاي بيگانه وجود دارد.درعراق نيروهاي بيگانه حضور دارند و اين نيروها درتمامي كشورهاي ازجمله درفرانسه ، انگليس ، ايتاليا و ژاپن وجود دارند و اين نيروها مسئول برقراري امنيت در عراق هستند.

به گفته وي، عراق آزادي خود را بدست آورد دراين كشور انتخابات برگزارشد و رئيس جمهوري و نخست وزير انتخاب شد .

طالباني افزود: بله اين نيروها(نيروهاي بيگانه) مسئول برقراري امنيت دراين كشورهستند. ولي من مي خواهم به نكته اي اشاره كنم اينكه تروريست ها و دشمن ها مي خواهند برجنايات خودشان پوششي قراردهند و آنانند كه اماكن مقدس را درعراق هدف قرار مي دهند پس مسئول اصلي اين نا آرامي ها تروريست ها هستند.

به گزارش مهر، وي در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات جرج بوش رئيس جمهوري عراق كه گفته است: تروريست ها ازعراق مي آيند و اينكه چراعراقي ها بايد غرامت بپردازند، گفت : اين سخن رئيس جمهوري آمريكا نيست وي مي گويد تروريسم جهاني وجود دارد تروريست ها مركز فعاليتشان را به عراق انتقال داده اند و بايد با اين پديده جنگيد.

رئيس جمهوري عراق درمورد ترس ازتجزيه عراق و جنگ داخلي و طايفه اي گفت : چنين موضوعي بي پايه و اساس است، اين تهمت درحال حاضر بسيارزياد متوجه شيعيان شده است،زيرا آنان اكنون حقوقشان را پس از آنكه قرن ها تحت ظلم و ستم قرارداشتند، مطالبه مي كنند، همچنين اين اتهامات را به كردها و اهل تسنن نيزوارد كرده اند.

وي درادامه گفتگو با العالم، تصريح كرد همه ما عراقي هستيم كه خواستار وحدت كشور خود هستيم.

طالباني درمورد سخن بارزاني كه هفته گذشته بروز جنگ داخلي را بعيد ندانسته بود،پاسخ داد من دراين مورد هيچ اطلاعي ندارم.

ولي معتقدم كه وي نيز نقش بسيار مهمي در نزديك كردن ديدگاه ها دارد.

رئيس جمهوري عراق در پاسخ به اين سوال كه موضوع فدرالي شدن عراق موجب نگراني هايي شده است گفت : فدرالي بودن كردستان يك واقعيتي است كه درقانون اداره دردوران حكومت انتقالي گنجانده شده است حتي مخالفان با فدرالي شدن كردستان موافق هستند.

طالباني درادامه گفت: اما مخالفان اكنون شروع كردند به تبليغ اين موضوع كه قراراست درجنوب حكومت فدرالي برقرارشود واين موضوع خطرسازاست درحالي كه سيستم فدرالي در جنوب خطرساز نيست، بلكه مردم جنوب براي رسيدن به حقوق خود در ضمن وحدت عراقي تلاش خواهند كرد.

وي درادامه افزود: اين موضوع كه شيعه جنوب ازايران پيروي مي كند و ايران برجنوب عراق سيطره دارد، بي پايه و اساس است.

طالباني درمورد ائتلاف هاي جديد درعراق براي شركت درانتخابات گفت : طبعا درپارلمان عراق، نمايندگاني از تمام گروه ها حضور خواهند داشت و حتما اين گروه ها سعي مي كنند بين خود ائتلافي برقراركنند.

به گفته وي، ائتلاف كنوني كه ميان ائتلاف عراق يكپارچه و ائتلاف كردستاني وجود دارد از قديم الايام بوده و موفق و موثق بوده و اين دو ائتلاف ها درآينده نيزگسترده مي شود ودرآينده نيز ادامه مي يابد.

طالباني درمورد جدول عقب نشيني نيروهاي ائتلاف ازعراق تصريح كرد: همه ما مي خواهيم كه نيروهاي بيگانه به وطنشان برگردند اما نياز به زمان داريم تا نيروهايمان درعراق به توانايي هاي لازم برسند.

به گزارش مهر، وي درمورد ادعاها و اتهامات برخي كشورها از جمله آمريكا و انگليس به ايران به اينكه اين كشور درامور داخلي دخالت دارد ،تاكيد كرد: هيچ دخالتي از جانب ايران وجود ندارد چگونه مي تواند ايران درعراق دخالت كند درحالي كه رئيس جمهوري ، نخست وزير ، وزرا و اعضاي مجمع ملي عراق دوست ايران هستند پس چگونه مي تواند دخالت ازجانب ايران وجود داشته باشد وما همه اين اتهامات را بي پايه و اساس مي دانيم .

طالباني در ادامه خاطر نشان كرد ايران كمك هاي ارزشمندي به عراقي ها كرده و در نشست هاي اخيرم با برادران ايراني شاهد بودم كه همه( مقامات ايراني ) مصر بودند تا در تمامي زمينه ها به ويژه در زمينه مبارزه با تروريسم به ما كمك كنند.