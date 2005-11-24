حزب الله :اقدامات تحريك آميز اسرائيل تاثيري بر ملت لبنان نخواهد گذاشت/ مقاومت در برابر تجاوزات اسرائيل ادامه خواهد يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، محمود قماطي با محكوم كردن اقدام جنگنده هاي ارتش رژيم صهيونيستي در نقض حريم هوايي لبنان و پخش اطلاعيه هاي تحريك آميز بر فراز بيروت و مغاير خواندن آن با قوانين بين المللي اظهار داشت : هدف دشمن اسرائيلي از پخش اين اعلاميه ها، فتنه انگيزي و تحريك مردم عليه مقاومت است .



وي تاكيد كرد چنين حركاتي هيچ تاثيري بر مردم ما نخواهد گذاشت و مقاومت به فعاليت و نقش خود در دفاع از خاك لبنان ادامه خواهد داد و اين موضع عقب نخواهد نشست و در نهايت فتنه برانگيزي دشمن خنثي خواهد شد.



قماطي خاطر نشان كرد كه تجاوز اخير رژيم صهيونيستي علت ديگري بر خوي تجاوزگري و طمع ورزي اسرائيل به خاك لبنان وتاكيد بر ضرورت ادامه مقاومت و حفظ سلاح آن است.

وي گفت : مردم لبنان هوشيارتراز آن است كه چنين بازي ها واقدامات تحريك آميز بر آن تاثير بگذارد و ما بر روي اين هوشياري و وحدت و اجماع لبنان براي دفاع از سرزمين خود حساب باز كرده ايم و چنين اطلاعيه هايي بر افكار عمومي لبنان تاثير نخواهد گذاشت.



معاون رئيس شوراي سياسي حزب الله در واكنش به تهديدهاي سيلوان شالوم وزير امور خارجه اسرائيل اظهار داشت: تهديدها و يا پخش اعلاميه هاي تحريك آميز نشانه تلاش بيش از حد اسرائيل براي پايان دادن به نقش مقاومت و سلاح آن است زيرا مقاومت عامل قدرت لبنان و منطقه و توازن نيرو با دشمن صهيونيستي است.



اين عضو جنبش حزب الله تصريح كرد كه اين معادله به نفع اسرائيل نيست .



به گفته وي، رژيم اسرائيل با بهره گيري از قطعنامه هاي بين المللي عليه مقاومت كه در تهيه و تدوين آن دست داشته است و نيز از راه فشارهاي جهاني تلاش مي كند، مقاومت را در محاصره و تحت فشار قرار دهد.



به گزارش مهر، اين مسئول حزب الله تصريح كرد كه تهديدها و اظهارات مسئولان رژيم اسرائيل هيچ تاثيري بر ما نخواهد گذاشت و مقاومت به راه خود ادامه خواهد داد و ما اطمينان داريم كه اين سلاح مقاومت است كه از خاك لبنان دفاع مي كند.

