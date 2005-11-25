مسلمانان كره جنوبي پنجاهمين سال ورود اسلام را جشن مي گيرند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به مناسبت پنجاهمين سال ورود اسلام به كره جنوبي، مسلمانان اين كشور جشني دو روزه در روزهاي 25 و 26 نوامبر( 4 و 5 آذر ) برگزار مي كنند.

در اين مراسم همايش "همزيستي و همكاري مسلمانان" به منظور شناخت هر چه بيشتر اسلام و اديان ديگر آسيا در سئول پايتخت كره جنوبي برگزار مي شود.

در اين همايش كه به مناسبت جشن ورود اسلام برگزار مي شود، 30 نفر از شخصيتهاي برجسته جهان اسلام از همه نقاط جهان به اين كشور مي آيند و در زمينه فعاليتهاي ديني و اسلامي و همچنين حمايت و دفاع از اسلام مذاكره مي كنند .

كشور كره جنوبي از انديشمندان و متفكران كشورهاي اسلامي درخواست كرد كه در خصوص تشريك مساعي در راستاي حمايت از اسلام مذاكره كنند.

در اين مراسم مسئولان كره جنوبي از روساي قطر به منظور كمك هاي بي شائبه آنها در راستاي تبليغ دين حنيف اسلام، كمك به اسلام و مسلمانان در اين كشور تشكر و قدرداني مي كنند.

همچنين در اين جشن از شخصيتهاي برجسته اسلامي و ديني كه در انتشار فرهنگ و تمدن اسلامي و اشاعه دين اسلام در كره جنوبي نقش بسزايي داشتند، تجليل مي شود.

در راستاي جشن مذكور مركز " جريان و گردش اسلام" با هدف ساخت جوانان مسلمان و پژوهشگران اسلامي تأسيس مي شود.