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۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۰۲

فيلمبرداري "اگه مي‌توني منو بكش" از نيمه گذشت

حميد لولايي در فيلم "اگه مي‌توني منو بكش" روايتگر دردسرهاي دوست داشتن مال دنيا است.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلمبرداري دومين ساخته بلند سينمايي شاهد احمدلو با نام "اگه مي‌توني منو بكش" از نيمه گذشت. فيلم مضموني كمدي و طنز دارد و فيلمبرداري در تهران و شهرستان نوشهر انجام مي‌شود.

فيلمبرداري "اگه مي‌توني منو بكش" روز 15 آبان در تهران كليد خورد و طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده، در 40 جلسه كاري به پايان مي‌رسد. در خلاصه داستان فيلم آمده است: "مال دنيا مال دنياست، هر چه بيشتر كام بگيري بيشتر دود مي‌شود.

شاهد احمدلو در نخستين تجربه سينمايي خود "چند مي‌گيري گريه كني" نيز به مضموني طنز و كمدي پرداخته بود. اين فيلمساز جوان فيلم‌هاي كوتاهي نظير "سينما سگ" و "برجك" را در كارنامه كارگرداني خود دارد و علاوه بر آن در چند فيلم نظير "حريف دل" ساخته رضا گنجي و "دندان مار" به كارگرداني مسعود كيميايي به بازي پرداخته است.

فهرست عوامل "اگه مي‌توني منو بكش" عبارتند از نويسنده فيلمنامه: محسن طنابنده، كارگردان: شاهد احمدلو، مدير فيلمبرداري: علي اللهياري، موسيقي: ناصر چشم‌آذر، طراح صحنه و لباس: كيوان مقدم، عكاس: محمد فوقاني، بازيگران: حميد لولايي، سحر ذكريا، سحر ولدبيگي، نيلوفر خوش‌خلق و محمود بهرامي، تهيه‌كننده: يكتا فيلم.

کد مطلب 257693

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