به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلمبرداري دومين ساخته بلند سينمايي شاهد احمدلو با نام "اگه مي‌توني منو بكش" از نيمه گذشت. فيلم مضموني كمدي و طنز دارد و فيلمبرداري در تهران و شهرستان نوشهر انجام مي‌شود.

فيلمبرداري "اگه مي‌توني منو بكش" روز 15 آبان در تهران كليد خورد و طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده، در 40 جلسه كاري به پايان مي‌رسد. در خلاصه داستان فيلم آمده است: "مال دنيا مال دنياست، هر چه بيشتر كام بگيري بيشتر دود مي‌شود.

شاهد احمدلو در نخستين تجربه سينمايي خود "چند مي‌گيري گريه كني" نيز به مضموني طنز و كمدي پرداخته بود. اين فيلمساز جوان فيلم‌هاي كوتاهي نظير "سينما سگ" و "برجك" را در كارنامه كارگرداني خود دارد و علاوه بر آن در چند فيلم نظير "حريف دل" ساخته رضا گنجي و "دندان مار" به كارگرداني مسعود كيميايي به بازي پرداخته است.

فهرست عوامل "اگه مي‌توني منو بكش" عبارتند از نويسنده فيلمنامه: محسن طنابنده، كارگردان: شاهد احمدلو، مدير فيلمبرداري: علي اللهياري، موسيقي: ناصر چشم‌آذر، طراح صحنه و لباس: كيوان مقدم، عكاس: محمد فوقاني، بازيگران: حميد لولايي، سحر ذكريا، سحر ولدبيگي، نيلوفر خوش‌خلق و محمود بهرامي، تهيه‌كننده: يكتا فيلم.