فرانسوی ها در فرودگاه قشم سرمایه گذاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل منطقه آزاد قشم، حمید رضا مومنی در آغاز این دیدار با تشریح سیاست های کلی سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه های مختلف صنعتی، تجاری و گردشگری، آینده قشم را در حوزه سرمایه گذاری بسیار مهم ارزیابی کرد.

وی با اشاره به زیرساخت های استاندارد فرودگاه بین المللی قشم گفت: ۶۲ مترعرض باند و ۴۵۰۰ متر باند این فرودگاه شرایط مناسبی را برای فرود انواع هواپیماها از جمله هواپیماهای سنگین و ترابری را دارد.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، برنامه توسعه ترمینال ۵ هزار متر مربعی فعلی فرودگاه قشم به ۱۰ هزار متر مربع و نصب سامانه های پیشرفته ناوبری در سال جاری از اهداف کوتاه مدت این سازمان است.

وی ادامه داد: ایجاد ۳۰ هزار متر مربع ترمینال جدید، توسعه باندهای فرودگاه، افزایش آشیانه هواپیماها تا ۳۰ مورد و ایجاد برج مراقبت جدید نیز از دیگر اهداف ما در طرح توسعه بلند مدت فرودگاه قشم است.

مومنی گفت: فرودگاه بین المللی قشم با داشتن امتیاز قیمت سوخت و کاهش زمان سوخت گیری می تواند به عنوان هاب هوایی فرصت مناسبی را برای سوخت گیری هواپیماها ایجاد کند.

مدیران شرکت وینسی فرانسه نیز با تقدیر از اطلاعات جامعی که در حوزه های مختلف صنعتی از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، شیلات، مراکز آموزش عالی، آب و برق، راه، بیمارستان و همچنین صنعت مهم گردشگری با توجه به ظرفیت های مهم طبیعی و تاریخی موجود در قشم که از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ارائه شد، آمادگی و علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در صنعت فرودگاهی قشم اعلام داشتند.

به گفته مدیران این شرکت، قشم علاوه بر داشتن ویژگی های منحصر بفرد در حوزه صنعت گردشگری به دلیل موقعیت جغرافیایی نیز می تواند با سوخت رسانی به هواپیماها و به ویژه ارائه خدمات جانبی که تقریبا ۵۰ درصد سود هر فرودگاه را تامین می کند، از درآمد سرشار برخوردار شود.

کاهش بارترافیکی فرودگاه دوبی با فعال شدن فرودگاه بین المللی قشم، تولید ثروت و افزایش توریست برای ایران از طریق ایرلاین های مختلف از دیگر موضوعاتی بود که مدیران شرکت وینسی به آن اشاره کردند.