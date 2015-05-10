حوثیهاجزئی از راهکار حل بحران یمن هستند/ توقع حداکثری از آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجی امارات در یک برنامه تلویزیونی در شبکه اسکای نیوز عربی با اشاره به تجاوز ائتلاف ضد یمن به این کشور که امارات نیز یکی از اعضای اصلی این ائتلاف محسوب می شود مدعی شد که امکان دستیابی به راهکار سیاسی برای حل بحران یمن بدون حضور ایران وجود دارد.

وی در ادامه افزود که حوثیهای یمن جزئی از روند اتخاذ راهکاری سیاسی برای حل بحران در این کشور هستند آن هم به دلیل گستردگی طیف جمعیتی آنها نه به دلیل آنکه سلاح در اختیار دارند.

وی با اشاره به نشست آتی «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا با سران کشورهای عربی در کمپ دیوید این نشست را مثبت ارزیابی و تصریح کرد که نتایج این نشست در پایان همه چیز را مشخص خواهد کرد.

قرقاش در ادامه افزود که اگر نتایج حاصله از این نشست تنها در مسئله امنیت منطقه ای و سامانه دفاعی محدود شود، باید گفت که نتایج کم اهمیت و کمرنگی محسوب می شود.

این وزیر اماراتی در ادامه اعلام کرد که روابط میان کشورهای عربی و آمریکا روابطی مبتنی بر شخص است و اگر کشورهای عربی به آمریکا نیاز داشته باشند آمریکا نیز به کشورهای عربی نیاز خواهد داشت.

وی همچنین گفت که سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در نشست کمپ دیوید از آمریکا خواهند خواست که ضمانتهایی را در راستای سیاستهای ایران در برخورد با همسایگان عربش ارائه دهد.

قرقاش در ادامه مدعی شد که توافق هسته ای به ایران کمک می کند که نفوذ خارجی خود را گسترش دهد که این امر به ضرر کشورهای عربی است.

وی درخصوص بحران سوریه گفت: به اعتقاد من دستیابی به راهکار نهایی در سوریه به این زودی ممکن نیست و تحرکات کنونی منجر به دستیابی به توافق نهایی نمی شود.

قرقاش در ادامه مجددا بر موضع ثابت برخی کشورهای عربی و غرب درخصوص بشار اسد تاکید و مدعی شد که برکناری بشار اسد به معنای سقوط سوریه به دست گروههای تکفیری نیست.

وی در ادامه به تحولات مصر اشاره و تصریح کرد که نمی توان فضای متعادلی را در میان خانواده کشورهای عربی بدون وجود ثبات و شکوفایی در مصر متصور شد.