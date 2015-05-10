انتشار «ادیان در خدمت انسان» به زبان فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در صد و چهارده مین شماره مجله تهران، ماهنامۀ فرهنگ و اندیشه به زبان فرانسوی، متن کامل این سخنرانی از امام موسی صدر برای نخستین بار به فرانسوی منتشر شده است.

این سخنرانی را سمر ابوزید، با عنوان «Pour preserver l homme» ترجمه کرده است و امِلی نُووِاگلیز، استاد دانشگاه تهران نیز بر آن مقدمه‌ای نوشته است.

این مقاله از کتابی با همین عنوان، انتخاب شده است که انتشارات مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر آن را منتشر کرده است.

امام موسی صدر، در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۷۵ (۳۰ بهمن ۱۳۵۳)، در قالب خطبۀ موعظۀ آغاز روزه، در کلیسای کبوشیین بیروت سخنرانی کرد و این برای نخستین بار بود که یک روحانی مسلمان در چنین مراسمی در کلیسا سخنرانی می‌کرد.

این مقاله در شماره اردیبهشت ۱۳۹۴ (شمارۀ ۱۱۴) مجلۀ تهران (LA REVEUEDE TEHERAN)، ص ۵۴ تا ۵۹ منتشر شده است.

صاحب امتیاز مجلۀ تهران، مؤسسۀ اطلاعات و مدیر مسئول آن محمدجواد محمدی است و سردبیری آن را املی نُووِاگلیز (رضوی فر) بر عهده دارد و با قیمت ۲۰۰۰ تومان یا ۵ یورو عرضه می‌شود.