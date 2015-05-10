زکات طرح اقتصادی دین اسلام برای فقرزدایی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نصیر حسینی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای زکات شهرستان کهگیلویه زکات را یکی از پنج پایه اصلی دین اسلام عنوان کرد و افزود: زکات نوعی دیدگاه اقتصادی برای فقرزدایی و مدیریت اقتصادی جامعه است.

وی با اشاره به اینکه در یک جامعه انسان های فقیر و غنی در کنار هم زندگی می کنند، اظهار داشت: اسلام برای رعایت مساوات در جامعه و از بین بردن فاصله طبقاتی زکات را بر اموال واجب کرده است.

حسینی از زکات به عنوان یکی از مهمترین طرح های اقتصادی اسلام برای رفع مشکلات دنیوی و فقرزدایی نام برد و یادآور شد: واجب کردن این امر نشان دهنده توجه دین اسلام به نیازمندان است و علاوه بر ثواب دنیوی، ثواب اخروی را نیز در پی دارد.

وی بیان کرد: یادآوری زکات در کنار نماز در بسیاری از آیات قرآن نشان از اهمیت این امر واجب دارد.

امام جمعه دهدشت تصریح کرد: اموالی که زکات آنها پرداخت نشود مشکلات زیادی را برای صاحب آن اموال بوجود می آورد و بسیاری از بلایایی که برای انسان اتفاق می افتد به عدم پرداخت زکات مربوط می شود.

حسینی زکات را یکی از راه های دفع بلا دانست و گفت: برای چنین طرح اقتصادی و معنوی که هم دنیا و هم آخرت انسان را آباد می کند باید برنامه ریزی کرده و این برنامه ریزی نیازمند یک مدیریت هماهنگ و فرهنگسازی و تبلیغات است.

وی با تأکید بر نمایان ساختن آثار و برکات زکات در سطح جامعه، بیان داشت: مصرف زکات برای عمران و آبادانی باعث تشویق مردم به پرداخت این امر واجب می شود.

امام جمعه دهدشت در ادامه بیان کرد: با توجه به شروع برداشت محصولات زراعی در سطح شهرستان کهگیلویه، باید هر چه زودتر امکانات لازم برای جمع آوری زکات فراهم شود.

حسینی تأکید کرد: بخشی از زکات جمع آوری شده در سطح این شهرستان باید در راستای فقر زدایی و رفع محرومیت ها مورد استفاده قرار گیرد.

جمع آوری ۴۴۴ میلیون تومان زکات در شهرستان کهگیلویه در سال گذشته

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه نیز در این جلسه با بیان اینکه در سال ۹۳ حدود ۴۴۴ میلیون تومان زکات در سطح این شهرستان جمع آوری شد، گفت: از این میزان، ۴۳۱ میلیون تومان زکات واجب و مستحب و حدود ۱۲ میلیون تومان زکات انتظامی بود.

امرالله فروزنده افزود: در سال گذشته مردم ۵۰ روستای این شهرستان زکات پرداخت کردند که این روستاها تشویق شدند.

وی از پیش بینی جمع آوری حدود ۵۵۰ میلیون تومان زکات در سال جاری خبر داد.