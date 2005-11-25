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۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۳

معاون آموزشي انجمن صرع ايران در گفتگو با "مهر" :

" صرع " موجب افت تحصيلي دانش آموزان مي شود

" صرع " موجب افت تحصيلي دانش آموزان مي شود

بيماري صرع به طور حتم در افت تحصيلي دانش آموزان موثر است ، به گونه اي كه اين افت تحصيلي حتي مي تواند نشانه اي از ابتلا به اين بيماري براي دانش آموزاني باشد كه هنوز علت افت تحصيلي آنها مشخص نشده است.

دكتر پروين پور طاهريان معاون آموزشي انجمن صرع ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نزديك به يك درصد جمعيت كشور مبتلا به بيماري صرع هستند كه اين ميزان در تمامي كشورهاي دنيا تا حدي يكسان است.

وي اظهار داشت: ممكن است علايم اين بيماري بسيار واضح و مشخص نبوده و فقط در ارتباط با محيط زندگي فرد براي مدت كوتاهي اختلال ايجاد كند اما اين اختلال بارها طي روز تكرار شود.

پورطاهريان گفت: حتي خيره شدن فرد به مدت كوتاه مي تواند نشانه صرع باشد ، در صورتي كه ممكن است خيره شدن ، فرد را در زندگي روزانه دچار مشكل نكند.

وي اظهار داشت: معلمان بهترين افرادي هستند كه مي توانند ابتلاي دانش آموزان به اين بيماري را تشخيص دهند ، چون حضور دانش آموز بيمار در كلاس درس و نوع توجه به مساله يادگيري دروس مي تواند موجب تشخيص ابتلاي افراد به اين بيماري شود.

پورطارهريان افزود: استفاده داروي درمان بيماري ايدز توسط دانش آموز مبتلا به صرع نيز ممكن است موجب اقت تحصيلي آنها شود چرا كه اين داروها نيز عوارض خاص خود را دارند . بنابراين در نظر نگرفتن اين موارد توسط معلمان موجب ايجاد مشكل براي اين بيماران مي شود ، چون در اين صورت اين افراد نياز به تكرار بيشتري براي ياد گيري مطالب جديد دارند.

وي گفت: برخي علت ها در مورد ابتلا به بيماري صرع هنوز ناشناخته است بنابراين ممكن است برخي افراد حتي در دروه بزرگسالي به اين بيماري مبتلا شوند ، بدون اينكه علت مشخص و روشني در مورد ابتلا به بيماري مشخص شود اما تعداد اين مبتلايان شايع نيست.

 

کد مطلب 257702

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