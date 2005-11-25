" صرع " موجب افت تحصيلي دانش آموزان مي شود

دكتر پروين پور طاهريان معاون آموزشي انجمن صرع ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نزديك به يك درصد جمعيت كشور مبتلا به بيماري صرع هستند كه اين ميزان در تمامي كشورهاي دنيا تا حدي يكسان است.

وي اظهار داشت: ممكن است علايم اين بيماري بسيار واضح و مشخص نبوده و فقط در ارتباط با محيط زندگي فرد براي مدت كوتاهي اختلال ايجاد كند اما اين اختلال بارها طي روز تكرار شود.

پورطاهريان گفت: حتي خيره شدن فرد به مدت كوتاه مي تواند نشانه صرع باشد ، در صورتي كه ممكن است خيره شدن ، فرد را در زندگي روزانه دچار مشكل نكند.

وي اظهار داشت: معلمان بهترين افرادي هستند كه مي توانند ابتلاي دانش آموزان به اين بيماري را تشخيص دهند ، چون حضور دانش آموز بيمار در كلاس درس و نوع توجه به مساله يادگيري دروس مي تواند موجب تشخيص ابتلاي افراد به اين بيماري شود.

پورطارهريان افزود: استفاده داروي درمان بيماري ايدز توسط دانش آموز مبتلا به صرع نيز ممكن است موجب اقت تحصيلي آنها شود چرا كه اين داروها نيز عوارض خاص خود را دارند . بنابراين در نظر نگرفتن اين موارد توسط معلمان موجب ايجاد مشكل براي اين بيماران مي شود ، چون در اين صورت اين افراد نياز به تكرار بيشتري براي ياد گيري مطالب جديد دارند.

وي گفت: برخي علت ها در مورد ابتلا به بيماري صرع هنوز ناشناخته است بنابراين ممكن است برخي افراد حتي در دروه بزرگسالي به اين بيماري مبتلا شوند ، بدون اينكه علت مشخص و روشني در مورد ابتلا به بيماري مشخص شود اما تعداد اين مبتلايان شايع نيست.