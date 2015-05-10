دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر امین بیدختی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه سمنان ضمن اشاره به برگزاری همايش ملی گردشگری و توسعه پایدار با تاكيد بر چالش ها و راهكارهاي كاربردي در صنعت گردشگري افزود: این همایش قدمي برای بر طرف شدن مشكلات پيش روي اين صنعت است.

وی تصریح کرد: گردشگري و توسعه پايدار، گردشگري در افق ۱۴۰۴، گردشگري و جهاني شدن، گردشگري و اقتصاد، گردشگري و فرهنگ، گردشگري و سياست، گردشگري و مديريت، گردشگري مذهبي، گردشگري سلامت، گردشگري شهري، گردشگري روستايي، گردشگري ورزشي، گردشگري رويدادها، گردشگري بين­ الملل، بازاريابي گردشگري، گردشگري و بيابان، اكوتوريسم، ژئوتوريسم، گردشگری و اقلیم از محورهای این همایش یک روزه است.

مقام هفتاد و پنجم ایران در بخش توريسم

رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان با بیان اينكه ايران با دارا بودن تنوع اقليمي كم نظير، فرهنگي و تاريخ كهن، وجود آثار باستاني فراوان و جاذبه هاي طبيعي و ديدني نادر، همواره جزو ده كشور برتر در زمينه دارا بودن منابع گردشگري محسوب مي شود افزود: کشورمان در ميان ۱۵۰ كشور عضو سازمان جهاني توريسم در بخش توريسم پذيري در مقام هفتاد و پنج قرار دارد.

بیدختی اظهار داشت: سهم بسيار ناچيز ايران در صنعت گردشگري نشان دهنده آن است كه این صنعت نتوانسته نقش خود را به عنوان يك عامل توسعه اقتصادي كشور و معرفي ايران به عنوان يك كشور توريستي و فرهنگي به خوبي ايفا كند.

وی خاطر نشان کرد: جمعيت جوان، نرخ بالاي بيكاري، لزوم افزايش درآمد ارزي و سرمايه گذاري خارجي و توجه بيش از بيش به اين صنعت مي تواند زمينه رسيدن به اشتغال كامل، افزايش درآمد ارزي، معرفي تمدن و فرهنگ ايران به جهانيان، تعامل گسترده و سازنده با كشورهاي دنيا و درهم شكستن مرزهاي قومي و اقليتي را فراهم کند.

حضور انتشارات دانشگاه سمنان در نمايشگاه بین‌المللی کتاب تهران

مدیر انتشارات دانشگاه سمنان نیز در این نشست از حضور این انتشارات در بیست‌ و هشتمین نمايشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد و گفت: این مدیریت با بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب در این نمایشگاه شرکت کرده است.

حمید رضا مولایی به موضوعات کتاب های عرضه شده در این نمایشگاه نیز اشاره کرد و گفت: کتاب های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... بیشترین موضوعات کتاب های عرضه شده در این نمایشگاه هستند.

وی با بیان اینکه علاقه مندان می توانند برای بازدید از غرفه انتشارات دانشگاه سمنان به سالن ۱۷، راهروی ۱، غرفه ۲۷۹ مراجعه کنند، افزود: بیست و هشتمین نمايشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۱۶ اردیبهشت در مصلی امام خمینی (ره) آغاز به کار کرده و تا ۲۶ برای بازدید علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی گشوده است.