آمارگیری سفرهای شهری گام موثری برای تهیه سندبالا دستی ترافیک است

شاهرخ طلیسگر در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر رشت نیازمند به روز رسانی است اظهار کرد: آخرین مطالعاتی که در حوزه ترافیک شهر رشت انجام شده، مربوط سال ۸۶ بوده که بعد از گذشت ۸ سال نیازمند به روز رسانی است.

وی افزود: برای به روز رسانی این طرح، در حال حاضر در سطح شهر رشت و در مبادی ورودی و خروجی طرح آمارگیری سفرهای درون شهری در حال اجرا است.

طلیس گر ادامه داد: در جریان این آمارگیری تعداد ماشینهایی که در سطح شهر رشت رفت و آمد دارند و تعداد ترددهایی که در دروازه های ورودی و خروجی انجام می شود، توسط آمارگیران ثبت شده تا نوع حرکت ترافیکی شهروندان مشخص شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه اجرای این طرح گام موثری در تهیه سند بالا دست در حوزه ترافیکی خواهد بود بیان کرد: اجرای طرح آمارگیری سفرهای درون شهری و ارائه نتایج آن به شورای عالی ترافیک گام موثری در تهیه سند بالادست در حوزه ترافیک بوده و بر همین اساس، بودجه شهری با توجه به نیازهای ترافیکی هر شهر اختصاص داده می شود.

طلیس گر افزود: بررسی نیاز شهر به ایجاد مترو یا قطار شهری و افزایش اتوبوس ها و تاکسی ها در صورت نیاز و متناسب با وضعیت ترافیکی هر شهر، از طریق اجرای آمارگیری سفرهای درون شهری امکان پذیر است.

طرح آمارگیری سفرهای درون شهری رشت تا آخر بهار ادامه دارد.