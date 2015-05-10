بررسی تخلفات مالک پاساژ علاءالدین در شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری اظهار داشت: تخلفات مالک علاءالدین در مورد ساخت و ساز، در شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و به ۲ کارشناس از طرف مالک، ۲ کارشناس از طرف شهرداری و ۲ کارشناس از طرف دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: شواهد و قرائن هم نشان میدهد که قاضی این شعبه دیوان عدالت اداری بهدنبال احقاق حق کسبه این پاساژ و نظر شهروندان و شهرداری تهران است.
وی افزود: به هیچ وجه امکان اجرای قانونی هیچ توافقی درباره این پرونده با شهرداری وجود ندارد. زیرا اولا این ساختمان پایان کار ندارد، دوم اینکه از نظر استحکام آن از نظر ایمنی رد شده، سوم اینکه آتشنشانی درباره ایمنی آن نظر رد داده و چهارم اینکه هیچگونه پروانهای از سوی شهرداری برای هر اقدام جدیدی صادر نشده است.
شاکری خاطرنشان کرد: تخلفات مالک علاءالدین تنها به ساخت و ساز ختم نمی شود و این شخص باید دوکار عمده انجام دهد که در غیر این صورت بار اخلاقی و شرعی و قانونی بهعهدهاش خواهد بود نخست اینکه مالکیت کسبه این پاساژ را به آنها بازگرداند و مدیریت ساختمان را بهصورت هیئت مدیریه توسط کل مالکین انجام دهد. مالک فعلی بهتعداد واحدهایی که نام دارد میتواند در آن دخل و تصرف داشته باشد، بنابراین دخل و تصرف در مشاعات آن کاملاً خلاف قانون و اخلاق و تصرف در مال غیر است. کار دوم هم این است که پایان کار پاساژ را بگیرد که برای این کار نیز باید همه تأییدات ایمنی و بحرانی و آتشنشانی را از مراجع مربوطه اخذ کند.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه داد: حتی کسبه این پاساژ میتوانند مالک را از حیث عدمتوجه به این موارد مورد پیگیری قرار دهند. رسانهها، مردم و نمایندگانشان در شورای شهر بهدنبال این هستند که قاضی مربوطه به خواسته کسبه ساختمان و شهروندان پشتیبانی قضایی خود را اعلام کند.
شاکری گفت: پیشبینی بنده این است از آنجایی که کارشناسان مربوطه افرادی پاکدست، امین و متخصص هستند، نتایج کار کارشناسیشان همین مورد بوده باشد.
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