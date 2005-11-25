حضور موفق تلويزيون در عرصه سينماي دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، تلويزيون در همه جاي دنيا و بر اساس وظايفي كه برايش تعريف شده، همواره به عنوان يكي از حاميان آثار فرهنگي به خصوص در زمينه فيلم‌هاي سينمايي مطرح است. البته اين مساله در دنيا تعريف دقيقي دارد و تلويزيون به سراغ مضامين يا ساختارهايي مي‌رود كه بخش خصوصي يا قادر به فعاليت در زمينه مورد نظر نيست يا برنامه‌ريزي دقيق و قابل توجهي براي آن ندارد. براي نمونه فيلم‌هاي مستند يا انيميشن سينمايي يا حتي مسايل فرهنگي و تبليغي در تلويزيون‌هاي بيشتر كشورهاي دنيا مورد توجه قرار دارد.



تلويزيون از زماني كه در زمينه افزايش توليدات خود گام برداشت، در پي ايجاد شرايطي بود كه بتواند حتي فيلم‌هايي كه پخش مي‌كند بر اساس اهداف و به وسيله عوامل مورد تاييد خودش صورت بگيرد. اين مساله باعث شد تلويزيون به سراغ مضاميني برود كه با سياست‌هاي كلي صدا و سيما هماهنگي دارد و همين مساله مجالي به وجود آورد كه سينما يك تهيه‌كننده دولتي با امكانات قابل توجه پيدا كند. دفاع مقدس و آثاري با مضامين معناگرا از جمله عرصه‌هايي است كه تلويزيون براي ساخت فيلم‌هاي سينمايي به آن علاقه نشان مي‌دهد. فيلم‌هاي سينمايي كه تلويزيون در ژانر دفاع مقدس مي‌سازد، همواره بخشي از آثار شركت‌كننده در جشنواره‌هاي فيلم دفاع مقدس را تشكيل مي‌دهد.

نمايي از پشت صحنه فيلم "جايي براي زندگي"

فيلم سينمايي "طبل بزرگ زير پاي چپ" به كارگرداني كاظم معصومي كه در جشنواره امسال دفاع مقدس نيز حضور دارد، داستان چند سرباز را روايت مي‌كند كه در دوران جنگ تحميلي براي خدمت مقدس سربازي اعزام مي‌شوند. اما هر كدام از اين افراد حس و انگيزه‌اي براي رفتن به خدمت دارد. اين مسئله ادامه دارد تا اين كه موضوع اعزام سربازان به جبهه‌هاي نبرد پيش مي‌آيد و اتفاقات بسياري را رقم مي زند. در اين فيلم كه محصول مشترك موسسه ري فيلم و سيما فيلم است، حسين محجوب، حميد فرخ‌نژاد، بابك حميديان، حامد بهداد و علي احمدي به عنوان بازيگران اصلي به ايفاي نقش مي‌پردازند.



فيلم سينمايي "جايي براي زندگي" به كارگرداني محمدرضا بزرگ‌نيا داستان خانواده‌اي را به تصوير مي‌كشد كه در جنوب كشور زندگي مي‌كنند و با شروع جنگ تحميلي خانه و دارايي آنها بر اثر حمله موشكي عراق، نابود مي‌شود. اين موضوع در فكر و عمل هر يك از افراد خانواده بازتابي ديگرگون دارد و آنها را با مسايل مختلفي از جمله ترس، آرزو، اميد، تلاش، دلسردي و ... مواجه مي‌كند. چنانكه هر يك از آنها تصميم به انجام كاري درباره اين اتفاق مي‌گيرند. اما در اينجا والدين خانواده محور قرار مي‌گيرند و موجب شكل‌گيري اتفاقاتي مي‌شوند.



فيلم سينمايي ديگري كه هم در جشنواره فيلم فجر دو سال پيش و هم جشنواره فيلم دفاع مقدس امسال حضور دارد "مزرعه پدري" به كارگرداني رسول ملاقلي‌پور است كه با مشاركت سازمان صدا و سيما ساخته شده است. اين فيلم كه بازسازي بخشي از يك عمليات نظامي است، زندگي نويسنده‌اي را به تصوير مي‌كشد كه همراه با زن و فرزندان خود براي شركت در يك محفل ادبي مي‌رود. اين نويسنده در افكار خود به گذشته و بيان يك عمليات مي‌پردازد و در پايان مشخص مي‌شود كه خانواده‌اش در ابتداي جنگ و به خاطر اصابت گلوله توپ از ميان رفته‌اند و او خانواده‌اش را در خيال خود مي‌بيند.





نمايي از فيلم "اشك سرما"

فيلم سينمايي "اشك سرما" به كارگرداني عزيزالله حميدنژاد هم اثر ديگري در ژانر دفاع مقدس است كه تلويزيون در ساخت آن مشاركت دارد. داستان اين فيلم درباره فعاليت تعدادي از سربازان ايراني در كردستان است كه براي محافظت از راههاي كشور با گروههاي محارب مبارزه مي‌كنند. با مرگ يكي از سربازان مين‌ياب فرمانده آنها درخواست يك مين‌ياب باتجربه را مي‌دهد. سرباز كياني از سوي مركز به منطقه اعزام مي‌شود. اين سرباز با دختر چوپاني آشنا مي‌شود كه يكي از اعضاي محارب نظام در منطقه كردستان است و رابطه آنها به عشقي عميق و در نهايت مرگ منجر مي‌شود.



نكته مهمي كه در عرصه ساخت آثاري با مضمون دفاع مقدس وجود دارد، نبود تعريف مشخصي از اين ژانر است. يعني فيلم‌هايي كه شخصيت اصلي آن يك ايثارگر باشد، هر چند كه فضاي كلي داستان هيچ ارتباطي با دفاع مقدس نداشته باشد يا فيلم‌هايي كه در زمينه مبارزه فلسطيني‌ها عليه رژيم اشغالگر قدس ساخته مي‌شود، به عنوان بخشي از فيلم‌هاي دفاع مقدس شناخته مي‌شود.

فيلم سينمايي "زخم زيتون" به كارگرداني محمدرضا آهنج يكي از ديگر از آثار صدا و سيما است كه در ژانر دفاع مقدس گنجانده شده است. داستان اين فيلم به وضعيت زندگي زني مي‌پردازد كه از مبارزه شوهرش عليه اشغالگران قدس انتقاد مي‌كند و از كشته‌شدن او واهمه دارد. اما اتفاقي باعث مي‌شود اين زن به طور ناخواسته وارد مبارزه فلسطيني‌ها شود و كار به جايي مي‌رسد كه او براي ادامه اين مبارزه، تصميم عجيبي مي‌گيرد كه همه را غافلگير مي‌كند. اين فيلم به سفارش شبكه جهاني سحر ساخته شده است.





نمايي از فيلم - مجموعه "وعده ديدار"

فيلم سينمايي "وعده ديدار" به كارگرداني جمال شورجه كه از دل مجموعه‌اي تلويزيوني با عنوان "پرده عشق" بيرون آمده است، ديگر اثر سينمايي تلويزيون با مضمون دفاع مقدس است. اين فيلم داستان هنرمند و جانبازي شيميايي به نام استاد مهدوي را بازگو مي‌كند كه به كشيدن پرده‌هاي مذهبي اشتغال دارد. وخيم شدن حال اين نقاش و همزماني آن با برپايي نمايشگاهي از پرده‌هاي نقاشي شده وي در لندن، مهدوي را به همراه همسرش راهي سفر به كشور انگلستان مي‌كند. حضور در نمايشگاه و ملاقات وي با پسرش كه دانشجوي مقيم انگلستان است، باعث ايجاد اتفاقاتي مي‌شود كه محور اصلي داستان را تشكيل مي‌دهد. اين فيلم توسط گروه معارف شبكه دو سيما و ماهد فيلم توليد شده است.



"ديوانه‌اي از قفس پريد" به كارگرداني احمدرضا معتمدي ديگر فيلم عرصه دفاع مقدس به شمار مي‌رود كه به وسيله تلويزيون ساخته شده است. اين فيلم داستان يك جانباز را بيان مي‌كند كه نسبت به اصول فكري خود وابستگي زيادي دارد. او سعي مي‌كند تا همسرش را از ادامه زندگي با خود رها كند. اما اين اتفاق به درگيري ميان اين جانباز و تعدادي از سرمايه‌داراني منجر مي‌شود كه منافع‌شان با اصول فكري اين جانباز در تضاد است.

فيلم سينمايي "هيام" به كارگرداني محمد درمنش كه محصول اداره كل برون مرزي سازمان صدا و سيما است، داستان زني به نام هيام را روايت مي‌كند كه در فلسطين اشغالي زندگي مي‌كند. در اين اثر داستان زندگي زوج فلسطيني‌الاصلي روايت مي‌شود كه پس از ازدواج در شهر جنين براي يك زندگي آرام عازم انگلستان مي‌شوند. ولي در يكي از پست‌هاي ايست و بازرسي نيروهاي اشغالگر قدس، نگهبانان به آنها مظنون مي‌شوند و از يكديگر جدايشان مي‌كنند. حمله گسترده و وحشيانه اسراييل به اردوگاه جنين ديگر اجازه نمي‌دهد اين دو دلداده رنگ آرامش را ببينند.





نمايي از فيلم سينمايي "هيام"

تلويزيون به جز توليد فيلم‌هاي سينمايي در زمينه ساخت سريال و فيلم‌هاي تلويزيوني با مضمون دفاع مقدس نيز فعاليت مي‌كند. هر چند كه اين فعاليت‌ها با نوسان مواجه است. به عبارت ديگر، در تلويزيون برنامه‌ريزي دقيق و مدوني در زمينه توليد آثار دفاع مقدس وجود ندارد. همين مساله هم باعث مي‌شود كه در برخي زمان‌ها ميزان توليدات تلويزيون در اين ژانر افزايش پيدا كند و در زمان‌هاي ديگري تلويزيون با ركود توليد در اين زمينه مواجه شود.

مجموعه تلويزيوني "رمزهاي پيروزي" به كارگرداني سعيد سهيلي يك سريال مستند - نمايشي به شمار مي‌رود. در اين سريال نگاه نسل سوم انقلاب به مقوله دفاع مقدس مطرح مي‌شود و به برخي از پرسش‌هاي نسل جوان درباره اينكه چرا جنگيديم يا چرا به اين نبرد هشت سال دفاع مقدس اطلاق مي كنيم از زبان سرداران جنگ و با دلايل مشخص پاسخ داده خواهد شد. اين سريال توسط گروه سياسي شبكه سه سيما توليد مي‌شود.



مجموعه‌هاي تلويزيوني "خوش ركاب" به كارگرداني علي شاه‌حاتمي ديگر سريال تلويزيون با مضمون دفاع مقدس است. اين فيلم داستان تقي عشقي - راننده كاميون - را روايت مي‌كند كه به كاميونش بيش از اندازه عشق مي‌ورزد. در اين ميان وي مجبور مي‌شود با كاميونش به جبهه برود. او از ترس نابودي كاميون خود دست به هر كاري مي‌زند تا به جبهه نرود. اما اين اتفاق مي‌افتد و پاي او و كاميونش به خط مقدم هم باز مي‌شود. اين اتفاقات تحول روحي تقي را موجب مي‌شود.





نمايي از مجموعه "خوش ركاب"

"خوش غيرت" كه در اصل ادامه سريال "خوش ركاب" به شمار مي‌رود، اثر ديگري از شبكه سه در گونه دفاع مقدس است. در اين سريال تقي عشقي تصميم مي‌گيرد بعد از گذشت سال‌ها از پايان جنگ به هنگام حمله آمريكا به عراق براي مجروحان عراقي دارو ببرد. او با شاگرد و پسرش همراه مي‌شود تا به عراق بروند. اما در راه و هنگام ورود به عراق براي‌شان مشكلاتي به وجود مي‌آيد كه آنها را با ماجراهاي مختلفي درگير مي‌كند.

مجموعه تلويزيوني "آواز مه" به كارگرداني حسينعلي ليالستاني از توليدهاي شبكه يك سيما در ژانر دفاع مقدس به شمار مي‌رود. داستان اين مجموعه درباره يك جانباز شيميايي به نام ايليا است كه پس از جنگ به روستاي زادگاهش در شمال بازمي‌گردد. حضور او در ميان اهالي و اتفاقاتي كه حول ايليا مي‌افتد، داستان اين سريال را تشكيل مي‌دهد.

مجموعه تلويزيوني "همسفران" به كارگرداني مشترك علي ژكان و محسن محسني‌نسب كه به تازگي پخش شده است ديگر سريال تلويزيون با مضمون دفاع مقدس است. اين فيلم به صورت موازي چند قصه مختلف را دنبال مي‌كند كه هريك بخشي متفاوت را به خود اختصاص مي‌دهد. داستان اين سريال درباره خانواده‌اي است كه براي پي بردن به يك راز سر به مهر قديمي كه در خانواده آنها وجود دارد به شهرهاي مختلف كشور سفر مي‌كنند تا بتوانند به مقصود خود دست يابند.

مجموعه تلويزيوني "سرود خاك" به كارگرداني جواد مزدآبادي كه محصول شبكه پنج سيما و معاونت فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است، داستان گروه سرود دانش‌آموزي يك مدرسه راهنمايي را بيان مي‌كند كه در منطقه به عنوان گروه سرود برتر انتخاب و معرفي مي‌شوند. جايزه اين گروه سرود بازديد از مناطق جنگي است. آنها براي رفتن به اين منطقه خود را آماده مي‌كنند و سرودي را نيز براي اجرا در نظر مي‌گيرند. اما وقتي به منطقه مي‌رسند اين دانش‌آموزان هستند كه تحت تاثير منش رزمندگان قرار مي‌گيرند. حاصل سفر اين دانش‌آموزان به منطقه اجراي سرودي به نام "سرود خاك" است.



سازمان صدا و سيما در زمينه توليد فيلم‌هاي تلويزيوني (تله فيلم) نيز فعاليت كرده است. فيلم‌هاي "آيه‌هاي زميني" ساخته عباس رافعي، "سرزمين مادري" و "صداي پاي خدا" به كارگرداني كامبيز كاشفي و "آخرين پر عقاب" اثري از پرويز شيخ طادي از جمله آثار تلويزيوني در ژانر دفاع مقدس به شمار مي‌رود.



در مجموع بايد اذعان كرد كه سازمان صدا و سيما در جهت توليد فيلم و سريال‌هايي با مضمون دفاع مقدس موفق عمل كرده است. ولي زماني اين فعاليت مي‌تواند تاثير قابل توجهي بر عرصه توليد آثار دفاع مقدس بگذارد كه بر اساس برنامه‌ريزي دقيق صورت بگيرد.