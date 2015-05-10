شهر قزوین می تواند الگوی جدیدی برای زندگی شهری ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کواک ظهر یکشنبه در آئین امضاء تفاهم نامه بين مجمع جهاني شهر اسلامي و سازمان جهاني شهروندي که با حضور شهردار قزوین، دکتر خدادادی دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی، عیسی امیدوار اولین جهانگرد پژوهشگر ایران و سایر مسوولان استانی و شهری برگزار شد، اظهارداشت: امیدوارم شهردار قزوین در برگزاری يازدهمين مجمع جهاني شهرداران آسيايي در سال ۲۰۱۶ یک پیام برای دنیا داشته باشد تا شهر قزوین الگویی برای سایر شهرها باشد.

وی افزود: من علاقه بسیاری به تمدن کشور ایران دارم و این کشور الگوی برای سایر کشورها در زمینه اصول اخلاقی اسلامی است.

رئيس مجمع شهرداران جاده ابريشم با بیان اینکه قزوین شهر بسیار بزرگی نیست و اگر شهر بسیار بزرگی بود نمی‌توان کارهای جدیدی ارائه کرد گفت: در شهر قزوین با توجه به ظرفیت‌های فراوان می توان ایده‌های خیلی خوبی اجرا کرد.

دبير کل سازمان جهاني شهروندی اضافه کرد: این شهر آمادگی کامل داشته باشد تا در برگزاری يازدهمين مجمع جهاني شهرداران آسيايي پیام خود را به دنیا بفرستد.

وی گفت: شهر قزوین طبیعت بکری دارد و از این ظرفیت باید برای شناساندن آن استفاده کرد.

کواک اظهارداشت: امیدوارم يازدهمين مجمع جهاني شهرداران آسيايي در شهر قزوین به نحو احسن برگزار شود تا شروع خوبی برای این شهر برای فعالیت‌های بهتر باشد.

برگزاری خوب مجمع جهانی شهرداران آسیایی افتخاری برای قزوین

محمد خدادادی دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی نیز در این مراسم گفت: امیدواریم در برگزاری يازدهمين مجمع جهاني شهرداران آسيايي شهر قزوین یک پیام از فرهنگ ایران و شهر قزوین داشته باشد.

وی افزود: امیدواریم برگزاری خوب این مجمع جهانی یک افتخاری برای شهر قزوین و ایران باشد.

عیسی امیدوار اولین جهانگرد پژوهشگر ایران نیز گفت: شهر قزوین نسبت به چند سال گذشته بسیار تغییر کرده و اقدامات چشمگیری صورت گرفته است.

وی افزود: خیلی خوشحالم که به قزوین سفر کردم چراکه این شهر بسیار زیبا شده است.

در پایان جلسه تفاهم نامه بين مجمع جهاني شهر اسلامي و سازمان جهاني شهروندي امضاء شد و همچنین شهردار قزوین پرچم مجمع جهاني شهر اسلامي و نشان روز قزوین را به دکتر کواک، رئيس مجمع شهرداران جاده ابريشم و دبير کل سازمان جهاني شهروندي هدیه داد.