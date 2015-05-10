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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۵۶

توکلی به مهر خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام در کاردانی فنی حرفه‌ای/ اعلام ظرفیت پذیرش

تمدید مهلت ثبت نام در کاردانی فنی حرفه‌ای/ اعلام ظرفیت پذیرش

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تا پایان روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور فراهم کردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی که تاکنون برای ثبت نام قدام نکرده اند، مهلت ثبت نام تا پایان روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۴ تمدید شد.

وی افزود: به داوطلبان توصیه می شود که در مهلت تعیین شده به سایت سازمان سنجش کشور مراجعه و ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه های مربوط حداکثر تا ساعت ۲۴ روز جهارشنبه نسبت به تکمیل ثبت نام اقدام کنند. این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

توکلی با اشاره به ظرفیت پذیرش در این دوره از آزمون گفت: ظرفیت پذیرش ۲۵۲ هزار و ۶۰۸ نفر است و اطلاعیه سازمان سنجش درباره تمدید معلت و اصلاحات دفترچه راهنما از امروز یکشنبه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و در نشریه پیک سنجش فردا دوشنبه نیز منتشر می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تاکنون ۱۵۳ هزار و ۳۴۷ نفر در آزمون کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ثبت نام کردند.

کد مطلب 2577079
زهره بال

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