۲۲میلیون تن مواد معدنی در گیلان کشف و ذخیره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، کریم توکل نیا از صدور ۶ فقره گواهینامه کشف مواد معدنی طی سال گذشته در استان خبر داد و اظهار کرد: میزان ذخیره مواد معدنی مکشوفه در سال ۹۳ بیش از ۲۲ میلیون تن بوده که حدود ۹۸۰ میلیون ریال سرمایه گذاری در بخش فعالیت های اکتشافی در این سال انجام شده است.

وی همچنین از صدور۲ فقره پروانه بهره برداری در سال گذشته خبر داد و افزود: با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد ريالی در این بخش برای ۱۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

توکل نیا بیشترین میزان سهم معادن اکتشافی جدید در استان را شامل معادن طبقه یک و دو مانند مواد معدنی مورد نیاز برای مصالح ساختمانی، سنگ لاشه، میکا و خاک صنعتی عنوان کرد.

وی مجموع برداشت های معدنی از معادن سطح استان طی سال ۹۲ را ۸ میلیون و ۱۶۵ هزار تن عنوان کرد و افزود: این میزان در سال ۹۳ با بیش از ۳۲ درصد افزایش به بیش از ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید.

توکل نیا با بیان اینکه تعداد کل معادن استان ۱۱۳ معدن است گفت: با توجه به افزایش فعالیت های معدنی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، میزان حقوق دولتی با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش به ۱۹ میلیارد ریال رسیده است.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان پیش بینی کرد در بخش فعالیت های اکتشافی معادن در سال جاری، یک هزار میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: پیش بینی می شود شاهد سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد ريالی در بخش بهره برداری از معادن جدید در استان در سال ۹۴ باشیم.