جایزه ملی فناوری اطلاعات به مراکز علمی برتر اعطا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ملی فناوری اطلاعات برتر (فاب) در قالب همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور به تعدادی از دستاوردهای برگزیده در حوزه کاربست فناوری اطلاعات در مراکز علمی کشور اعطا می‌ شود.

دستاوردهای برتر در حوزه کاربست فناوری اطلاعات در مراکز علمی کشور، همه ساله در قالب «همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور» به برگزیدگان اعطا می‌شود.

در سومین همایش مدیرن فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور علاوه بر معرفی دستاوردهای برتر، جایزه‌ای از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات به نمایندگی از شورایعالی عتف با عنوان «جایزه فناوری اطلاعات برتر مراکز علمی کشور» (فاب) در دو بخش دانشجویی و غیر دانشجویی به تعداد محدودی دستاوردهای برگزیده تعلق می‌گیرد.

تشویق مراکز علمی به توسعه دستاوردهای فناورانه؛ تجاری‌سازی ایده‌ها و دستاوردهای پژوهشی و کمک به تبدیل ایده به ثروت، کمک به تولید بومی و پرهیز از واردات محصولات خارجی و صادرات دستاوردهای فناورانه مراکز علمی کشور از جمله اهداف جایزه ملی فاب است.

در همین حال با اعطای این جایزه، دستاوردهای فناورانه مراکز علمی کشور به متقاضیان معرفی و به ایجاد بازار دستاوردهای فناورانه کمک می شود.

معرفی نمونه­ دستاوردهای برتر حاصل از پژوهش­‌های دانشجویی، تشویق دانشجویان و مراکز آموزشی کشور برای هم‌راستا کردن پژوهش‌‌های دانشجویی حوزه فناوری و اطلاعات با نیازهای فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور از دیگر اهداف این جایزه ملی است.

همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور ۲۰ خرداد سال جاری در تالار ایوان شمس برگزار می‌شود و مهلت ارسال دستاورد به همایش از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات تا ۲۴ اردیبهشت ماه تمدید شده است.