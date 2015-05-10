کمبود مربی مجرب تالو در کرمانشاه/ تجهیز کامل آکادمی ووشو

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عالی سالیانه هیئت ووشو استان کرمانشاه پیش از ظهر یکشنبه با حضور مجتبی جوهری مدیرکل ورزش و جوانان استان در سالن شهید هادیان کرمانشاه برگزار شد.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه در این مجمع، به بیان عملکرد این هیئت در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال ۹۳ هیئت ووشو استان کرمانشاه به عنوان سومین هیئت برتر کشور انتخاب شد که این یک موفقیت خوب برای ما محسوب می شود.

سید رامین موذنی همچنین از کسب عنوان چهارمی مسابقات لیگ برتر توسط نماینده کرمانشاه خبر داد و افزود: با وجود حضور تیم های قدرتمند کسب این عنوان از اهمیت بسیار زیادی برای استان برخوردار بود.

وی همچنین به کسب سه مدال بین المللی توسط ووشوکاران کرمانشاهی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اشکان دلفانی، صبا شریفی و مریم هاشمی ووشوکارانی بودند که در عرصه بین المللی افتخار آفرینی کرده و موفق به کسب یک مدال طلا و دو نقره شدند.

موذنی، همچنین با اشاره به حضور کرمانشاه در مسابقات لیگ برتر بانوان و آقایان در رده سنی جوانان، اظهار داشت: مسابقات ووشو قهرمانی کشور در رده های مختلف نیز سال گذشته به میزبانی کرمانشاه برگزار شد که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه، گفت: در پایان این رقابت ها، ۲۲ ووشوکار کرمانشاهی توانستند جواز حضور در اردوهای مختلف تیم ملی را به دست آورند.

موذنی، تجهیز کامل آکادمی ووشو را از دیگر اقدامات خوب صورت گرفته در سال گذشته اشاره کرد و افزود: تجهیز آکادمی با کمک اداره کل ورزش و جوانان و با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان انجام گرفت.

وی همچنین از وجود بیش از یک هزار و ۴۰۰ ووشکار بیمه شده در سطح استان خبر داد و گفت: این استان در رشته ووشو ظرفیت های خوبی را در اختیار دارد و با توجه به این موضوع به کسب موفقیت های بیشتر در سال جاری بسیار امیدوار هستیم.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه کمبود مربی مجرب در بخش تالو را از مهمترین مشکلات ووشو استان برشمرد و افزود: در حال حاضر سه مربی کرمانشاه در این رشته فعال هستند که جوابگوی نیاز ورزشکاران نیست.

موذنی همچنین خواستار جذب یک مربی چینی برای آموزش ووشوکاران استان شد و ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همراهی مسئولان شاهد ارتقای روزافزون ووشو در استان کرمانشاه باشیم.