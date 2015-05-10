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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

رادمهر عنوان کرد:

ارتقا گمرک ملوانی «شيو» به تجاری از مطالبات مردم پارسیان است

ارتقا گمرک ملوانی «شيو» به تجاری از مطالبات مردم پارسیان است

پارسیان - فرماندار پارسیان گفت: ارتقا گمرک ملوانی شيو به تجاری از مطالبات مردم پارسیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری پارسیان، محمد رادمهر در جلسه بررسی مسائل و مشكلات لنج داران که با حضور سرهنگ بختياری فرماندهی دريابانی شهرستانها بندر لنگه و پارسيان و با حضور دادستان شهرستان و اعضا كميسيون كالا و قاچاق و دو نماينده لنجداران در محل فرمانداری تشكيل شد. بیان داشت: مردم و مسئولان شهرستانی و اعضائی كميسيون مبارزه با كالا و قاچاق خواستار برخورد با سود جويان و افراد فرصت طلب و بايد جلو مقوله قاچاق گرفته شود.

رادمهر ‌با بیان اینکه شهرستان پارسيان دارای قابلیت‌های مهمی در تجارت دریایی است، اظهارداشت: قاچاق کالا سبب ضربه خوردن به تولیدات داخلی و اقتصاد کشور می‌شود که در این راستا كميسيون مبارزه با كالا و قاچاق تلاش مضاعفی در مبارزه با قاچاق دارد.

وی تصريح كرد: موضوع قاچاق و مسائل معيشتی ساحل نشينان دو مقوله جدا از هم است از آنجای كه ۹۰درصد از ساحل نشينان شهرستان از طريق صيد و صيادی و تجاری از ديرباز در حال امرار معاش هستند و هزينه های در قبال سفر متقبل می شوند و گمرك اين شهرستان ملوانی و جوابگوی كسب درآمد اين قشر زحمت كش نیست از مسئولان خواست نسبت به ارتقاء گمرك شيو تلاش ويژه ای صورت بگيرد تا مردم و لنجداران در آرامش خاطر به كار و اشتغال خود بپردازند.

رادمهر افزود: يكی از مزيت های اساسی ساحل پارسيان نزديكی به كشورهای حوزه خليج فارس است كه با نزديكی مسافت تخليه و بارگيری در كوتاه ترين زمان ممكن انجام می شود.

فرماندار پارسيان گفت: ارتقا گمرك ملوانی شيو به تجاری از مطالبات بحق و ديرينه مردم شهرستان است و راه اندازی بازارچه مرزی يكی از مصوبات سفر هيئت دولت است، با فعال شدن اين دو در زمینه اشتغال و رونق بخشی به شهرستان نیز نقش موثری خواهد داشت.

نماينده عالي دولت در شهرستان پارسيان تاکید کرد: مردم پارسيان فقط بدنبال حق قانونی خود مبنی بر ارتقاء گمرک شهرستان جهت رونق بخشی به شهرستان و کاهش مشکلات لنجداران و ملوانان هستند.

فرماندار پارسيان افزود: شهرستان پارسيان دارای موقعیت بسیار خوبی در غرب هرمزگان است و با توجه به قرار گرفتن این شهرستان ما بین سه شهرستان بندرلنگه و عسلویه و لامرد استان فارس، با تجاري شدن گمرک شيو، این امید وجود دارد که شهرستان پارسيان به جایگاه اصلی خود برسد.

رادمهر در پايان گفت: يكي از شغل های اساسی مردم شهرستان و ساحل نشيننان دريانوردی است كه سال هاي سال به اين كار اشتغال دارند و از كالای ملوانی نيز مخارج زندگي آنان را تامين می كند كه بايد به اين موضوع نگاه ويژه شود.

 

کد مطلب 2577112

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