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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۵۴

صدور مجوز قطعی ۳۵ کد رشته فنی و حرفه ای در مقطع كاردانی

صدور مجوز قطعی ۳۵ کد رشته فنی و حرفه ای در مقطع كاردانی

معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد: مجوز قطعی ۳۵ كدرشته فنی و حرفه‌ای جديد از سوی شورای گسترش آموزش عالی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشي دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد براي ۳۵ كد رشته كارداني (مندرج در جدول زير) مجوز قطعي از طرف شوراي گسترش آموزش عالي صادر شده است.

اين كد رشته ها مربوط به ۲۵ آموزشكده / دانشكده بوده و كارهاي مربوط به تعيين ظرفيت آنها از طريق تعامل دفتر برنامه‌ريزي درسي و توسعه دانشگاه با آموزشكده / دانشكده‌هاي مربوط در حال انجام است تا در دفترچه پذيرش سال  ۱۳۹۴ لحاظ شده و پذيرش دانشجو براي آن انجام گيرد.

براساس این گزارش، سال جديد با ۲۴ تعداد كد رشته از طرف شوراي گسترش موافقت شده بود.

کد مطلب 2577127
زهرا سیفی

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